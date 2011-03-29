Из Кавасаки привезли радиоактивную ветошь

Следы радиоактивного заражения обнаружили сотрудники Роспотребнадзора на борту судна под флагом Панамы, которое прибыло в порт Ванино Хабаровского края. Об этом журналистам сообщил главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО.

Сухогруз с российским экипажем на борту (еще один матрос имеет украинское гражданство) пришло в Ванино из японского порта Кавасаки. Туда судно доставило груз пиломатериалов, в Россию оно возвращалось порожним.

«На палубе, в каютах уровень гамма-фона - в норме, в машинном отделении - превышение в 3 раза. По предварительным данным, работал вентилятор, который загонял воздух в машинное отделение. Судно поставлено на карантинную стоянку. Изменений состояния здоровья экипажа не отмечено», - рассказал Геннадий Онищенко корр. «Интерфакса». Как уточнила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна ЗАЙЦЕВА, усиление контрольных мер в порту Ванино вызвала обычная ветошь, которой члены экипажа закрыли воздухозаборник, ведущий в машинное отделение корабля. Предполагается, что она аккумулировала незначительные радиоактивные частицы, которые содержались с забортном воздухе, за то время, как судно проходило район, где расположена аварийная АЭС «Фукусима-1». Угрозы жизни и здоровью экипажу, работникам порта и, тем более, жителям поселка Ванино этот объект не представляет.