Журналист издательской компании "Золотой Рог" выпустил "Антивирус"

В московском издательстве «Маска» вышел роман «Антивирус», написанный хабаровским журналистом, сотрудником дальневосточной издательской компании «Золотой Рог» Александром ЗУБОВЫМ.

В интернет-магазине Ozon.ru появление книги сопровождается следующей аннотацией:

«Российскими учеными ведется разработка идеи изменения свойств материи с помощью специально скомпонованных физических излучений, в результате которой открывается состав родительской энергии, управляющей процессами жизни на земле. Молодой адвокат получает от исследователей созданный на основе открытой энергии чип «антивируса», что дает ему новые возможности в жизни и помогает достичь успехов в делах...»

Это первая книга автора, которую он писал на протяжении пяти лет. «Золотой Рог» поздравляет коллегу с литературным дебютом и свидетельствует: прочесть стоит.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.