100 Дедов Морозов

В Новый год хочется какого-нибудь чуда... И помочь в этом может Дед Мороз. Спрос на него в Хабаровске с каждым годом стремительно растет.

- Начал я работать Дедом Морозом еще в 1988 году. Тогда профессионалов было мало - во всем городе их можно было пересчитать по пальцам, - говорит хабаровский шоумен и Дед Мороз со стажем Евгений БАРСУК. - А в прошлом году Дедов Морозов в Хабаровске было около 70, в этом году и того больше - за 100. И это только те, кого я знаю.

Такое предложение рождается очень стремительным спросом. Людям хочется праздника, и дальневосточники готовы тратить значительно больше денег на отдых и развлечения. Наиболее опытные и известные в городе Деды Морозы начинают принимать заказы уже в конце ноября. Сегодня от заказчиков нет отбоя, но поздно. Что касается зарплаты Деда Мороза, то в среднем она составляет 2000 руб. в час, случается, цена может доходить и до 10 тыс. рублей. Например, в новогоднюю ночь.