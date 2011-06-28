Не оплатили? Тогда они идут к вам

Пенсионный фонд России проводит в Хабаровском крае рейды в рамках мероприятий акции «Должник».

Главная цель рейдов – принудительное взыскание просроченной задолженности по платежам в пенсионный фонд. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР, с 12 мая 2011 года - времени начала акции «Должник», всего по Хабаровскому краю проведено более 200 рейдов в отношении 760 индивидуальных предпринимателей - должников, с 380 из них взыскано 1 млн 700 тыс. рублей.

Всего в Хабаровском крае задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование имеют 17 тыс. предпринимателей на общую сумму 114,5 млн рублей. 20 июня в ходе очередного рейда представители пенсионного фонда и службы судебных приставов края посетили 6 индивидуальных предпринимателей, арендующих торговые места в торговом центре «Дом одежды» и на Центральном рынке, где добились погашения задолженности на сумму 11,5 тыс. рублей.