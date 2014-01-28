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"Первый канал" построит в Хабаровске 66 домов

28 Января 2014, 10:35 | Хабаровск

На средства, собранные для пострадавших от наводнения в ходе телемарафона Первого канала «Всем миром», прошедшего в сентябре прошлого года, будет построен микрорайон из 66 индивидуальных домов в районе улиц Малиновского и Панфиловцев южной части Хабаровска.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, здесь есть вся необходимая инфраструктура: школа, детский сад, подведены сети. На площади в 14 гектаров проведено размежевание в расчете на 72 участка по десять соток. В ходе телемарафона удалось собрать около 800 млн рублей, 350 млн из которых решено направить на строительство жилья в Хабаровском крае.

На минувшей неделе представители министра строительства края представили людям, находящимся в пунктах временного размещения, проекты домов, которые возведут на деньги благотворителей. Коробку соберут из клееного бруса. Внешняя сторона будет облицована пожаростойким фиброцементным сайдингом. Внутренняя - гипсокартоном. Такая технология позволяет в течение долго времени сохранять тепло. При этом можно будет выбрать несколько вариантов отделки и планировки. Монтаж дома с отделкой займет не больше трех месяцев. Согласно проекту, система отопления будет работать на природном газе. Дома оснастят сантехникой, проведут благоустройство территории.

 газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: наводнение  строительство 



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Комментарии

  • Володя21:49, 07.02.2014#

    Москали будут строить своим подпедрильникам - хбаровчанама почему не в Амурской области, ЕАО, которые гораздо больше пострадали?

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