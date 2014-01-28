Через программу "Жилище" Хабаровский край получает более 3,2 млрд руб. федеральных денег

Около 700 млн рублей в ближайшие два месяца вольются в рынок купли-продажи жилья в Хабаровском крае через сертификаты единовременных выплат для потерявших жилье во время наводнения 2013 года. А строительный комплекс региона прирастет в первой половине года заказом на строительство 62 тыс. м кв. жилья, необходимых для расселения других пострадавших.

В результате стихийного бедствия в августе-сентябре 2013 года затопленными полностью или частично в крае оказались 3528 жилых домов, в числе которых 224 многоквартирных. Из них 762 признаны пригодными для проживания, 1247 - подлежащими капитальному ремонту, 1519 (65 многоквартирных и 1454 индивидуальных) - не пригодными для дальнейшего использования по назначению. Однако подтвердить право на строительство или единовременную выплату к 22 января 2014 года смогли собственники только 1062 жилых помещений.

Через программу «Жилище» край получает более 3,2 млрд рублей федеральных денег, которые должны быть израсходованы на капитальный ремонт затопленных, но годных для проживания домов, строительство нового жилья и выплаты на приобретение жилых помещений. Как заявил на пресс-конференции в дальневосточном офисе «Интерфакса» заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Андрей ВОЛОКЖАНИН, этих средств хватает на все вышеперечисленные цели.

К концу года 52% граждан получили деньги на ремонт из расчета 5 тыс. рублей за м кв. Оставшиеся получат средства в начале февраля. Более 300 пострадавших пожелали получить выплаты на покупку жилья, общая сумма которых составила 728 млн рублей. Почти 100 жителям сертификаты были выданы до конца 2013 года, часть успела приобрести жилище. В начале февраля сертификаты получат остальные. Людей предупреждают, что срок действия документа ограничен 2 месяцами, в течение которых необходимо подобрать жилплощадь, чтобы органы соцзащиты перечислили деньги непосредственно продавцу.

Один человек может рассчитывать на строительство нового жилья за госсчет в размере не более 33 м кв., 2 человека - на 42 м кв., семья из 3 человек - на 54 м кв., 4 человека - на 72 м кв. и так далее, прибавляя 18 м кв. на каждого члена семьи. Во всех 7 пострадавших муниципальных образованиях и 2 городских округах подобраны земельные площадки для строительства, их общая площадь составляет 337 га. Определены подрядные организации: 36 компаний, 23 из которых местные. Все они готовы строить жилье по максимальной цене 30 рублей за м кв., установленной правительством РФ. Как уточнил Андрей Волокжанин, «Дальспецстроя» среди желающих работать на таких условиях нет. Зато из числа небольших региональных компаний нашлись предприятия, готовые поднять всего 2 жилых дома, как в Черняевском сельском поселении района им. Лазо.

Возводить новое жилье пока не решаются ввиду суровых погодных условий. Из-за январских морозов прекращена работа даже на некоторых из тех площадок, где приступили к строительству. Осенью и в начале зимы в будущем коттеджном поселке «Николаевский сад», расположенном у села Краснореченского Хабаровского района, были проведены работы по устройству дорог в твердом покрытии, проложены сети водоснабжения и канализации, установлены бетонные фундаменты под 29 индивидуальных домов из 160 планируемых. Но в первый месяц 2014 года деятельность на площадке была прекращена из-за сильных морозов. С 1 февраля работы должны возобновиться.

В «Николаевском саду» только 60 домов будут построены для потерявших свое жилье в результате наводнения. Согласно утвержденному проекту, все здания будут однотипными, размером в 74 м кв. В соответствии с заданным размером спроектирована и мощность инфраструктуры, которая представлена централизованными канализацией и водопроводом, подсоединением каждого дома к сетям, распределяющим природный газ. Претендовать на дом таких размеров может только семья из 5 человек. Чтобы снизить планку, застройщик предложил 2 м кв. засчитать в качестве бонуса и сделал доступным жилище для пострадавших семей из 4 человек. Однако и в этом случае из числа потерявших кров жителей Хабаровского района на дом в 72 м кв. могут рассчитывать не более 4 семей. Остальным предложат доплатить из своих или предоставят дома меньших размеров на других площадках.

Чтобы заполнить все 60 строений, власти Хабаровского края развернули информационную работу среди находящихся в пунктах временного размещения (ПВР) жителей других территорий. И, по заявлению Андрея Волокжанина, есть желающие переехать в «Николаевский сад» из Нанайского района. В целом же, по словам чиновника, число намеревающихся переехать для жизни в другие районы исчисляется единицами:

- Как пример приведу Николаевский район, все жители которого приняли решение остаться на территории этого муниципального образования.

Интересно также, что в Амурском, Нанайском, Комсомольском, Ульчском, Комсомольском районах, районе им. Лазо большинство пострадавших предпочли получить индивидуальные дома. А жители Комсомольска и Хабаровска, чье жилье не подлежит восстановлению после наводнения, в большинстве выбирают квартиры в многоквартирных домах.

Министр строительства Хабаровского края Андрей ПОПОВ уверен, что в феврале будут заключены договоры подряда, завезены необходимые строительные материалы, а в марте-апреле, с приходом тепла, начнется активное строительство, имеющее своей целью выполнить поставленные президентом РФ сроки - предоставить жилье всем пострадавшим до конца сентября 2014 года.

Впрочем, к весне число людей, которым необходимо будет построить новое жилище, может возрасти. Есть граждане, не согласные с решениями оценочных комиссий и оспаривающие вынесенные ими вердикты. Существуют ситуации, урегулировать которые можно только изменением федерального законодательства.

Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.