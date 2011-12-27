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ФСБ Хабаровского края: в лесу, воде и Интернете
Из числа преступлений, имеющих отношение к экономике, в пресс-службе УФСБ выделили несколько наиболее громких дел. Так, в компьютерной сети одного из оборонно-промышленных предприятий Хабаровского края обнаружено внедренное управляемое программное оборудование скрытого информационного воздействия, предназначенное для считывания информации о производственной деятельности.
В 2011 году завершена проводившаяся на протяжении почти 3-х лет совместная с другими правоохранительными органами работа по ликвидации криминальной группировки, численностью более 250 человек, которая специализировалось на совершении финансовых махинаций, рейдерских захватах предприятий, хищении бюджетных средств, мошеннических операциях по незаконному возмещению НДС и контрабанде древесины. Ее лидерами являлись бывшие руководящие сотрудники органов МВД, в состав входили представители других правоохранительных органов и коммерческих структур.
Совместно с УМВД по Хабаровскому краю пресечена деятельность организованной преступной группы из числа бывших сотрудников милиции, частных охранных предприятий, риелторских агентств и администрации Южного муниципального округа Хабаровска, осуществлявших мошенническую деятельность с объектами недвижимости и убивавших собственников квартир.
Пресечена деятельность двух организованных преступных групп, специализировавшихся на хищении нефтепродуктов. По материалам управления и по результатам совместных с органами внутренних дел рейдов возбуждены 15 уголовных дел в отношении организаторов и исполнителей незаконных рубок. Из оборота изъято без малого 1,5 тысячи кубометров незаконно заготовленной древесины на сумму 110 млн рублей. Пресечена преступная деятельность организованной группы, незаконно переместившей в КНР древесину на сумму около 75 млн рублей. Уничтожены 4 канала перевозки незаконно добытых водных биоресурсов в западные регионы России из Камчатского края и северных районов Хабаровского. Управлением изъято более 430 кг незаконно добытой рыбы и 8,5 тонны икры лососевых и осетровых пород. Ликвидирован канал незаконной перевозки золота в Республику Ингушетия - изъято около 10 кг промышленного золота.
За организацию канала миграции и незаконную легализацию находящихся на территории России граждан стран СНГ к различным срокам лишения свободы приговорены члены межрегиональной преступной группы. За нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечены около 412 иностранных граждан.
«Золотой Рог - Хабаровск».
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