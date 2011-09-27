Ресурс Хабаровского края недооценен

Ресурсная база экономики Хабаровского края переоценена по объемам запасов леса и рыбы и недооценена по залежам природных ископаемых. Такой тезис лег в формирование «Перспектив и направлений социально-экономического развития края», созданных старшим научным сотрудником Института тектоники и геофизики ДВО РАН, кандидатом геолого-минералогических наук Виктором КРЮКОВЫМ, который представил свои наработки на рассмотрение членов Экономического совета при губернаторе региона.

Взяв за основу аналитическую записку Института развития Дальнего Востока о необходимости районирования территории региона с выделением территориально-производственных узлов (ТПУ), Виктор Крюков развил идею и выдал оригинальную версию узлового разделения края. Вообще-то, территориальное планирование в крае существует, но он сказал, что все бывшие до этого подходы рисовали разделение «либо квадратиками, либо овалами», и предложил более сложные геометрические конфигурации, опирающиеся на совокупность природных ресурсов, существующего и перспективного производственного и инфраструктурного потенциала.

Главным ресурсным источником, по мнению сотрудника Института тектоники и геофизики, должно стать развитие недропользования, которое инициирует разработку и реализацию программы интеграции предприятий металлургического, машиностроительного и горного комплексов.

В качестве примера он привел детализованный проект развития ТПУ на севере края. В 2010 году добыча золота в крае находилась на отметке 15,2 тонны. В то время как потенциал Хабаровского края, по данным Виктора Крюкова, достигает 1,5 тыс. тонн. Обеспеченность запасами крупнейших компаний Нижнего Приамурья выглядит так: Многовершинный ГОК - 5 лет, Белогорский ГОК - 8 лет, Албазинский ГОК - 14 лет. По оценке автора доклада, существуют два варианта развития событий: инерционный и инновационный.

По инерционному варианту, предполагающему движение в рамках нынешних мер поддержки, максимальный объем ежегодной золотодобычи к 2020 году может составить до 13 тонн. При этом объем инвестиций сформируется у отметки в 42 млрд рублей, а доходы края, при цене золота 1200 рублей за 1 грамм, - 2,27 млрд рублей в год. Предлагаемый Крюковым инновационный вариант предполагает более 70 млрд рублей инвестиций, максимумы золотодобычи к 2025 году - до 30 тонн, доходы края - 3,5 млрд рублей в год. В качестве мер стимуляции предложено сформировать автономную организацию «Центр регионального развития», которая займется формированием планов, творческим насыщением развития, сопровождением инвестпроектов, рядом других функций, многие из которых входят в обязанности краевых министерств.

Само развитие предложено разбить на несколько временных этапов. Первым будет эффективное недропользование, предполагающее активную разведку и вовлечение в эксплуатацию новых месторождений, включая добычу редких металлов, содержащихся в золоторудных и оловорудных месторождениях.

Формирование ТПУ должно начаться на Индустриальном этапе. Оно базируется на поддержке стационарных предприятий гидрометаллургии, перемещении производства к местам добычи - установке минизаводов, использующих плазменные котлы, макрометаллотермию и другие современные технологии.

Завершающим должен стать Информационный этап. В это время предполагается создание специализированных кластеров, наукоемких производств, связанных в том числе и с выпуском деталей для электроники, основанном на переработке редких металлов. Спрос на данный вид сырья в последние годы растет значительными темпами. Оно применяется в сверхлегких и сверхпрочных сплавах, в телекоммуникациях, в производстве компьютерных и телевизионных мониторов. В одном современном легковом автомобиле содержится около 26 кг редких элементов. Виктор Крюков связывает будущее края именно с формированием производств на основе использования редких и редкоземельных элементов, добываемых и перерабатываемых в крае.

Идеи автора встретили жесткую критику со стороны членов Экономического совета, возглавляет который академик, директор Института экономики ДВО РАН Павел МИНАКИР. Кроме него, в состав совета входят ведущие экономисты министерств правительства края, ученые из других научных заведений Хабаровска, преимущественно связанные с экономикой. Виктор Крюков получил претензии к экономической непросчитанности своего проекта, были нарекания на отсутствие механизмов привлечения инвестиций, на попытки создания никому не нужного, дублирующего действия краевого министерства экономики, учреждения «Центр регионального развития», на неправильность расчетов потенциальных запасов, на недостоверность используемой им в мотивирующей части статистической информации об экономическом положении региона. И кандидат геолого-минералогических наук далеко не всегда находился, чтобы дать исчерпывающие ответы на острые вопросы. Однако все эти претензии не сняли с повестки дня главного вопроса, поднятого Крюковым: каким быть краю через десять и более лет, к чему идти, с чем выходить на будущие рынки? Ученый предложил обратить внимание на чрезвычайно перспективную отрасль добычи и переработки редкоземельных металлов. Возможно, разработанные им механизмы ущербны, но очень бы не хотелось, чтобы в пылу научных споров и административных обид, без глубокого анализа перспектив сгорали идеи, способные при соответствующей поддержке обеспечить новое качество краевой экономики.