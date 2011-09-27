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Мелкая фракция против хабаровского гололеда

27 Сентября 2011, 23:42 | Хабаровск

130 единиц уборочной техники будет задействовано на дорогах Хабаровска предстоящей зимой. По словам заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олега ГРАБКОВА, в нынешнем году для предприятий благоустройства приобретено 22 единицы новой техники, на что из бюджета города израсходовано более 75 млн рублей.

В числе новых автомобилей четыре тяжелых грейдера - два отечественных и два производства фирмы Caterpillar, погрузчик, тягач и девять самосвалов, навесное роторное оборудование.

Для того, чтобы дороги не были скользкими, к концу сентября на складах муниципальных предприятий будет собрано 297 тонн реагента. Плюс к этому, до конца декабря нынешнего года будет закуплено 300 тонн противогололедного реагента - на эти цели выделены дополнительные средства из городской казны в сумме 5,5 млн рублей. В октябре завершится и завоз песка - в этом году его решено приобрести в количестве 20 тыс. тонн, к тому же, для приготовления песчано-соляной смеси поступит 450 тонн соли.

В борьбе со снежным накатом и льдом будут использоваться также песчано-гравийная смесь и гранодиарит - мелкая фракция щебня. Маленькие кусочки камня диаметром 2-4 миллиметра с острыми гранями хорошо себя зарекомендовали, когда при морозе и ветре со скользкими дорогами песок не справлялся. Эффективны они и на тонком слое льда, образующемся на накатанном снеге, особенно на спусках и подъемах. Гранодиарит, который обходится довольно дорого, вскоре можно будет не закупать, а производить в Хабаровске: для предприятия «Дорремстрой» приобретена новая технологическая линия, производящая щебень различных фракций. В настоящее время ведется монтаж оборудования, а в середине октября эта дробильная установка будет запущена. Она обошлась в 7 млн рублей.

Автор: Юрий Рогов
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