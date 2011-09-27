Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мелкая фракция против хабаровского гололеда
130 единиц уборочной техники будет задействовано на дорогах Хабаровска предстоящей зимой. По словам заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олега ГРАБКОВА, в нынешнем году для предприятий благоустройства приобретено 22 единицы новой техники, на что из бюджета города израсходовано более 75 млн рублей.
В числе новых автомобилей четыре тяжелых грейдера - два отечественных и два производства фирмы Caterpillar, погрузчик, тягач и девять самосвалов, навесное роторное оборудование.
Для того, чтобы дороги не были скользкими, к концу сентября на складах муниципальных предприятий будет собрано 297 тонн реагента. Плюс к этому, до конца декабря нынешнего года будет закуплено 300 тонн противогололедного реагента - на эти цели выделены дополнительные средства из городской казны в сумме 5,5 млн рублей. В октябре завершится и завоз песка - в этом году его решено приобрести в количестве 20 тыс. тонн, к тому же, для приготовления песчано-соляной смеси поступит 450 тонн соли.
В борьбе со снежным накатом и льдом будут использоваться также песчано-гравийная смесь и гранодиарит - мелкая фракция щебня. Маленькие кусочки камня диаметром 2-4 миллиметра с острыми гранями хорошо себя зарекомендовали, когда при морозе и ветре со скользкими дорогами песок не справлялся. Эффективны они и на тонком слое льда, образующемся на накатанном снеге, особенно на спусках и подъемах. Гранодиарит, который обходится довольно дорого, вскоре можно будет не закупать, а производить в Хабаровске: для предприятия «Дорремстрой» приобретена новая технологическая линия, производящая щебень различных фракций. В настоящее время ведется монтаж оборудования, а в середине октября эта дробильная установка будет запущена. Она обошлась в 7 млн рублей.
Новости тематики
- Умер самый богатый бизнесмен Хабаровска
- Депутаты гордумы Хабаровска хотят регламентировать вес умершего, которого собираются кремировать
- По 3 млн рублей будет выплачено семьям разбившихся в Хабаровске вертолетчиков
- В Хабаровском аэропорту задержали львицу Киру без "паспорта"
- В Хабаровске начался процесс по уголовному делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
- Полеты пассажирских L-410 приостановлены в Хабаровском крае до выяснения причин авиакатастрофы
- Хабаровский край получил "Золотой знак" на международном фестивале "Зодчество"
- В Хабаровске спасены от усыпления 50 бродячих собак
- Для Тихоокеанского флота заложат новый корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"
- В Хабаровске сотрудница банка осуждена на два с половиной года за кражу 3,8 млн рублей
Новости раздела
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- Умер самый богатый бизнесмен Хабаровска
- 300 кг плова впервые приготовили в Хабаровске на фестивале "Кухни народов мира"
- Обманутые дольщики Хабаровска записали видеообращение к Путину
- Новое поселение в Хабаровском крае получит название Дальневосточное
- Самолету "Сухой Суперджет 100" выберут имя героя-дальневосточника
- Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век
- В свой юбилей Хабаровск будет петь и плясать
- Репетиции военного парада в Хабаровске обернулись конфликтом между дорожниками и военными
- Депутаты гордумы Хабаровска хотят регламентировать вес умершего, которого собираются кремировать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам