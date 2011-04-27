www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Амур и Уссури: Китай нарушает, Россия предупреждает

27 Апреля 2011, 01:13 | Хабаровск

В Хабаровске прошла 20-я сессия смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя Росрыбодовства Александр ФОМИН. китайскую делегацию - заместитель начальника управления рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства КНР Цуй ЛИФЭН. Большая часть вопросов была посвящена совместной работе по охране рыбных ресурсов. Говоря протокольным языком, стороны отметили: «Усилиями обеих сторон удалось стабилизировать тенденцию к росту нарушений». Однако, как сообщает Амурское территориальное управление Росрыболовства, в ходе рыбоохранных рейдов российской стороной выявлены многочисленные нарушения китайскими рыбаками правил по охране, регулированию и воспроизводству рыбных запасов в пограничных водах рек Амур и Уссури. При этом нарушений со стороны российских рыбаков не зафиксировано.

Еще одним важным вопросом стала необходимость проведения совместных исследований рыбных запасов трансграничных рек. Их отсутствие, по мнению российской стороны, делает невозможным представление в Секретариат СИТЕС (Конвенция по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры) согласованных материалов по общим допустимым уловам осетровых и экспортным квотам на осетровые виды рыб Амурского региона и продукцию из них, включая икру, на 2012 год.

Кроме того, россияне вновь подняли вопрос погашения имеющейся со стороны китайских рыбодобывающих компаний задолженности по оплате за право промысла морских ресурсов, по реализации судебных решений и оплате работы наблюдателей и предупредили, что в случае неурегулирования вопроса Россия не сможет выделять КНР квоты на добычу водных биоресурсов в своей исключительной экономической зоне. Российская сторона также представила проект правительственного соглашения о сотрудничестве по предупреждению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов. Между странами согласован перечень совместных контрольных мероприятий на 2011 год.

Автор: Сергей Иванов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru