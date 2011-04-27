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Амур и Уссури: Китай нарушает, Россия предупреждает
В Хабаровске прошла 20-я сессия смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.
Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя Росрыбодовства Александр ФОМИН. китайскую делегацию - заместитель начальника управления рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства КНР Цуй ЛИФЭН. Большая часть вопросов была посвящена совместной работе по охране рыбных ресурсов. Говоря протокольным языком, стороны отметили: «Усилиями обеих сторон удалось стабилизировать тенденцию к росту нарушений». Однако, как сообщает Амурское территориальное управление Росрыболовства, в ходе рыбоохранных рейдов российской стороной выявлены многочисленные нарушения китайскими рыбаками правил по охране, регулированию и воспроизводству рыбных запасов в пограничных водах рек Амур и Уссури. При этом нарушений со стороны российских рыбаков не зафиксировано.
Еще одним важным вопросом стала необходимость проведения совместных исследований рыбных запасов трансграничных рек. Их отсутствие, по мнению российской стороны, делает невозможным представление в Секретариат СИТЕС (Конвенция по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры) согласованных материалов по общим допустимым уловам осетровых и экспортным квотам на осетровые виды рыб Амурского региона и продукцию из них, включая икру, на 2012 год.
Кроме того, россияне вновь подняли вопрос погашения имеющейся со стороны китайских рыбодобывающих компаний задолженности по оплате за право промысла морских ресурсов, по реализации судебных решений и оплате работы наблюдателей и предупредили, что в случае неурегулирования вопроса Россия не сможет выделять КНР квоты на добычу водных биоресурсов в своей исключительной экономической зоне. Российская сторона также представила проект правительственного соглашения о сотрудничестве по предупреждению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов. Между странами согласован перечень совместных контрольных мероприятий на 2011 год.
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