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Истребитель с Амура над Жуковским
Главным событием проходящего в подмосковном Жуковском авиасалона МАКС – 2011 стали демонстрационные полеты истребителя пятого поколения Т-50, известный как ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). В его создании участвует коллектив Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения им. Ю.А. Гагарина.
В летной программе были представлены и другие боевые самолеты-марки «Су», поставленные на крыло комсомольскими авиастроителями. Коммерческий интерес был проявлен и к гражданской продукции «Сухого» - пассажирскому региональному лайнеру Sukhoi Superjet – 100. В присутствии Председателя Правительства РФ В.В. ПУТИНА на авиасалоне подписаны контракты на поставку 10 самолетов SSJ-100 для нужд «Газпрома». Их поставки запланированы на 2013 – 2015 годы. И 24 самолета для авиакомпании UTair. Как сообщает пресс-центр администрации Хабаровского края, на авиасалоне побывал и губернатор региона Вячеслав ШПОРТ, принявший там участие и в совещании по вопросам гособоронзаказа.
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