Суд назначит компенсации переселенцам с Большого Уссурийского острова

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ поставил подпись под документом о выплате компенсаций собственникам, землевладельцам, землепользователям и арендаторам земельных участков, утративших на них право в связи с изменением государственной границы на Большом Уссурийском острове.

Как сообщил пресс-центр правительства края, часть людей, претендующих на компенсации и заявивших об этом в суде, уже получили деньги. Об этом известило Министерство экономического развития РФ, приславшее копии платежных квитанций. Остальным будет выплачена компенсация согласно распоряжению губернатора. Краевое министерство имущественных отношений заключит соглашения с бывшими владельцами земельных наделов, копии необходимых документов будут направлены в Минэкономики РФ для осуществления выплат. Речь идет о 58 участках, за которые полагается компенсация в общем размере 42,9 млн рублей рыночной стоимости. Сельхозпредприятие «Заря» также получит около 10,4 млн рублей за утраченные земельные владения.