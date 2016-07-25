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В Хабаровске состоялся первый на Дальнем Востоке медиа хакатон "Life’s economy&Big data"

25 Июля 2016, 18:37 | Хабаровск

Сбербанк собрал 50 участников – журналистов, блогеров, программистов и дизайнеров. В течение 30 часов команды в режиме нон-стоп работали над созданием проектов новых цифровых медиа.  Итогом двух дней креатива стали 9 проектов – от новостных мобильных приложений до глобальной социальной сети, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Так, команда Hleb презентовала проект «Сопка» - сайт-агрегатор туров по Дальнему Востоку, который планируется использовать как площадку для получения полезной информации для туристов, туристических агентств и организаторов туров. Как отметил капитан команды – главный редактор Hleb.asia Артём Штанов, проект уже практически готов к реализации и будет запущен в ближайшее время.

Владивостокская команда «Mayak.red» разработала приложение, которое делает для пользователя краткую выжимку основных новостей в мире. Проект заточен под потребности людей, которые нуждаются в осведомленности, но обладают маленьким временным ресурсом.

Сборная команда трех городов – Хабаровска, Владивостока и Магадана «3city» продемонстрировала проект информационного портала «Test-It!» - площадки для общения и совместной работы людей, которые хотят тестировать новые продукты, и компаний, которые нуждаются в тест-драйвах своих услуг или продукции, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Результатом команды «Krab’s Inc» стала демо-версия приложения Ev map – сервиса по поиску интересных событий на карте города, откуда информация подгружается из социальных сетей.

Команда «CPU» от Центра прикладной урбанистики Хабаровска продемонстрировала ресурс «Городской МЕДИАтор» - платформу для проактивных людей, где они смогут объединяться по интересам, работать над совместными городскими событиями и проектами, собираться в устойчивые творческие команды.

Все проектные группы получили высокую оценку и призы от партнеров. Проект  Дальневосточного Сбербанка поддержал  Тихоокеанский государственный университет, группа компаний DNS, оператора связи Ростелеком, медиахолдинг PrimaMedia, инновационный центр СтартЛаб, Единая образовательная сеть Дневник, тренинг- центр Исток и  мастерская спортивных проектов Dante.

- Перед ребятами стояла непростая задача – за такое короткое время разработать с нуля новые медиа. Но мы увидели потрясающие проекты с высокой степенью проработки, фактически мини-«Силиконовую долину», - отметил Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

-  «Ростелеком» большое внимание уделяет развитию инновационных технологий, ведь это приоритетное направление нашей компании. Первый Дальневосточный медиа хакатон – это форум, собравший большое количество профессионалов, которые смогли объединиться и создать что-то новое. Подобные мероприятия популяризируют работу в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, способствуют появлению высококвалифицированных кадров, а также стимулируют интерес к собственным разработкам, – прокомментировала Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сбербанк  журналистика 






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