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В Хабаровском крае лес рубят – провода летят
Несанкционированная вырубка деревьев в охраной зоне линий электропередачи филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» привела к отключению электроэнергии в населенных пунктах Нанайского района. Энергоснабжения лишились населенный пункты Лидога, Троицкое, Иннокентьевка, Джонка, Найхин, Манома, Дубовый мыс.
В пресс-службе компании «ЗР» рассказали, что в диспетчерскую службу филиала поступило сообщение об отключении воздушной линии 110 кВ в структурном подразделении «Северные электрические сети». При проведении осмотра ВЛ выяснилось, что причиной отключения послужили два свежеспиленных дерева, упавших на провода в районе 147 км трассы Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск. Оперативно-выездные бригады незамедлительно выехали на место аварии и приступили к восстановлению энергоснабжения в обесточенных поселениях, восстановив подачу электроэнергии.
«Золотой Рог».
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