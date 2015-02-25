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Начальника Хабаровского УВД призвали со Ставрополья
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребовал от личного состава управления МВД по Хабаровскому краю повысить качество оперативно-розыскной работы и выразил особую обеспокоенность тем фактом, что за последнее время в регионе число жалоб граждан на действия полицейских увеличилось более чем в 14 раз, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Среди приоритетов в борьбе с преступностью он выделил предотвращение разбойных нападений, мошенничества и краж автомобилей. Как сообщает ТАСС, на прошлой неделе в Хабаровске министр представил личному составу нового начальника краевого УВД - генерал-майора полиции Михаила ЧЕРНИКОВА. Он был назначен на должность 5 февраля указом президента РФ.
Особое внимание глава МВД обратил на проблему формирования негативной оценки работы полиции в целом. Говоря об увеличении количества жалоб граждан более чем в 14 раз, министр пояснил, что граждане жалуются на прием, регистрацию заявлений и сообщений о происшествиях. «Мнение людей о деятельности ведомства складывается из частных ситуаций каждого отдельного потерпевшего, который, придя домой, расскажет об опыте своего общения с полицейскими, обсудит это с друзьями, те - с коллегами», - отметил Владимир Колокольцев. Он также напомнил о необходимости усилить профилактическую работу с рецидивистами и борьбу с незаконным оборотом наркотиков, оперативно реагировать на вымогательства и хулиганство в общественных местах.
В свою очередь, губернатор края Вячеслав ШПОРТ заявил о необходимости «активизации борьбы с экономической преступностью». «Для нас это приобретает особую актуальность в условиях создания на Дальнем Востоке территорий опережающего развития. Жители края, представители бизнеса, должны быть уверены, что их безопасность будет под надежной защитой», - сказал глава региона.
Новый начальник УМВД имеет 20-летний стаж работы в правоохранительных органах. Ранее Черников возглавлял УМВД по Ставропольскому краю, до этого руководил управлением ГИБДД по Красноярскому краю.
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