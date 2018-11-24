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На Дальнем Востоке умер автор слов к маршу "Прощание славянки"
Аркадий Федотов был одним из многих авторов, кто в разное время писал тексты на мелодию знаменитой композиции. Поэту было 88 лет
В Хабаровске на 89-м году жизни скончался поэт и музыкант Аркадий Федотов, написавший один из вариантов текста на мелодию марша «Прощание славянки». О смерти Федотова сообщила пресс-служба министерства культуры Хабаровского края. Сообщается, что Федотов ушел из жизни 19 ноября.
Федотов родился в 1930 году в Киеве. В начале 1930-х годов семья переехала в Хабаровск. У Федотова музыкальное образование по классу духовых инструментов. В течение 35 лет он был музыкантом ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа, где играл на валторне.
Параллельно Федотов писал стихи на музыку разных композиторов. Слова к маршу «Прощание славянки» он написал в 1965 году. В 1967 году в СССР были опубликованы ноты марша с текстом Федотова.
Тексты на мелодию марша в разное время писали многие авторы. Первый текст неизвестного автора появился в 1914 году. Кроме этого текст к знаменитому маршу писали поэты Александр Галич, Владимир Лазарев, а также музыкант Андрей Мингалев.
Мелодия марша «Прощание славянки» была написана в 1912 году военным дирижером и композитором Василием Агапкиным.
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