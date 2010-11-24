Самый благоустроенный город

Правительство Хабаровского края подвело итоги краевого конкурса на звание «Самое благоустроенное поселение Хабаровского края» в 2010 году.

В категории «городские округа» 1-е место присуждено городу Хабаровску, где только на ремонт жилых домов и благоустройство придомовых территорий потрачено более 1,4 млрд руб. В категории «городские поселения» победителями стали города Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, Амурск, Бикин и Вяземский. Среди сельских поселений лучшим стало Снежинское Комсомольского муниципального района. Победителям конкурса вручены дипломы и денежные премии в размере от 42 тыс. до 130 тыс. рублей.