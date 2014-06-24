В Хабаровском крае жилье для подтопленцев строят с опозданием

Проведя осмотр строительных площадок, на которых возводится жилье для пострадавших от прошлогоднего наводнения, вице-премьер и полпред по ДФО Юрий ТРУТНЕВ констатировал отставание от графика работ.

На некоторых участках строители опаздывают на срок от 5 до 37 дней. На экстренном совещании, состоявшемся в Хабаровске, Юрий Трутнев поручил сократить отставание от графика за несколько недель.

В Хабаровском крае капризы природы привели в негодность порядка 1,5 тыс. жилых помещений. Подрядчикам предстоит построить 1 336 жилых помещений, в том числе 806 в многоквартирных жилых домах и 536 в индивидуальных. Сроки возведения новых квадратов четко ограничены: согласно постановлению президента РФ, до 30 сентября все заявители, во время ЧС лишившиеся крыши над головой, должны переехать в благоустроенное жилье. Завершить строительство жилых помещений во всех муниципальных районах региона необходимо до 1 сентября.

Между тем отставание от графика строительства домов для пострадавших от паводка в Хабаровском крае составляет: в Комсомольске-на-Амуре - от 5 до 7 дней, в Николаевске-на-Амуре - 10 дней, а в селе Циммермановка - на 37 дней (региональные власти были вынуждены расторгнуть контракт с подрядчиком и поручить работы другой компании). На реализацию поручения из федерального бюджета выделено более 3,2 млрд рублей.

Ранее министр строительства Хабаровского края Андрей ПОПОВ сообщал о том, что строители опаздывают с возведением домов. В апреле министр заверил, что для ускорения строительства будут приняты необходимые меры, в том числе увеличена рабочая неделя и введена дополнительная техника. Вероятно, принятые решения не смогли оказать существенное влияние на ситуацию. Во время прошедшего заседания Юрий Трутнев выразил сомнение в компетентности краевого чиновника: «Не хочу подталкивать губернатора Вячеслава ШПОРТА, но стоит задуматься, на своем ли месте находится министр строительства».

Согласно достигнутому соглашению, осуществлять контроль за строительством на объектах будут министры краевого правительства. По словам Юрия Трутнева, «комиссары» будут в ближайшее время направлены в Николаевск-на-Амуре, Болонь, Ачан, Комсомольский и Ульчский районы региона.

- За каждой площадкой закреплен мой министр или зам, даже и не по профилю. Например, за Болонью закреплен министр культуры. Он уже принял там ряд мер, завели туда второго подрядчика, потому что один не справляется. Надо увязать весь транспорт, местных чиновников, отведение земель, сети. Для этого там и будут так называемые «комиссары», которые разгрузят подрядчиков от решения этих вопросов, - заявил Вячеслав Шпорт.

Впрочем, по словам Юрия Трутнева, отставание все же не критично и время устранить проблемы есть. Но в ситуации на некоторых участках придется разбираться прокуратуре. Так, краевое правительство было вынуждено расторгнуть контракт с компанией-подрядчиком в Циммермановке, где ООО «Промнефтегазстрой» должно было возвести 374 квадратных метра. «Я попросил прокуратуру внимательно посмотреть. Вполне возможно, к ним возникнут претензии с точки зрения того, что они использовали бюджетные средства, а работу не выполнили. Безнаказанно такое оставаться не должно», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета "Золотой Рог", Хабаровск.