Без новых технологий у хабаровских улиц недолгая жизнь

Сезон ремонтных работ на дорогах Хабаровска традиционно длится с 15 апреля до 15 октября. Но в этом году из-за ранней весны он начался на 10 дней раньше, что позволило городским службам уже к 9 мая полностью завершить ямочный ремонт центральных улиц и выйти на периферию.

Как рассказал «ЗР» заместитель начальника Управления дорог и внешнего благоустройства г. Хабаровска Олег ГРАБКОВ, сегодня ремонтом городских дорог занимаются 8 звеньев от двух муниципальных предприятий. Что касается коммерческих организаций, то они берутся только за малый объем работ, выполняя субподряды. И, к сожалению, развиваться в качественном и техническом плане частные компании практически не стремятся.

В 2011 году масштабным реконструкциям будет подвержено несколько хабаровских улиц, что поспособствует «разгрузке» транспортного движения на ряде значимых направлений. Продолжатся работы по замене бетонных бордюров на гранитные (по 3 км ежегодно), срок службы которых превышает 50 лет. Кроме того, порядка 299 млн рублей было выделено из федерального бюджета хабаровским управляющим компаниям. Эти средства будут направлены на ремонт дворовых территорий.

В то же время отметим, что дорожное хозяйство Хабаровска испытывает немало проблем, решить которые удастся нескоро.

- В первую очередь, заводы выпускают не очень качественный битум т.к. российская нефть довольно сильно окислена. С одной стороны, это проблема в масштабах страны, но с другой - у Хабаровска нет реальной возможности использовать иные материалы для строительства и ремонта дорог, - считает Олег Грабков. - Импортный битум, конечно, сделает асфальт более качественным, но и гораздо более дорогим. Применять технологию использования резиновой крошки также не представляется возможным, т.к. местное предприятие, выпускающее эту крошку, не обладает необходимыми производственными мощностями. В любом случае данный материал нельзя использовать на всех дорожных участках, поскольку асфальт получается слишком мягкий.

По словам Олега Грабкова, наиболее оптимальным решением могла бы стать замена битума на полимеры, применение которых было успешно опробовано на небольшом, но оживленном участке одной из городских дорог.

- Однако для такого нововведения необходимо построить завод по производству полимеров, т.к., если ввозить их из других регионов, стоимость асфальта будет чересчур высокой. Но, к сожалению, крупные инвесторы не особо стремятся вкладывать средства в развитие города, и потому строительство такого завода пока не представляется возможным, - говорит Олег Грабков. - В то же время на высших уровнях власти страны сегодня все больше говорят о перспективе перехода России к технологиям применения железобетона вместо асфальта.

Еще одна «болезнь» хабаровских дорог, от которой, однако, они никогда не смогут полностью избавиться, связана с «наследием» прошлого. Дело в том, что в основании дорог, построенных более чем 25 лет назад, лежит не щебень и песок, а сланцевые породы, которые легко впитывают воду, разбухают и приводят к более быстрому разрушению асфальта из-за его вздутия.

- В идеале, чтобы полностью устранить этот серьезный изъян, необходимо вскрыть дорожный участок на глубину до двух метров. Фактически это полное удаление старой дороги и строительство новой, что требует очень больших временных и финансовых затрат, - считает Олег Грабков. - Сегодня, реконструируя дороги, мы убираем только метровый слой земли и в качестве основания используем, конечно, щебень с песком. Это позволяет продлить жизнь асфальту, хотя и ненамного.

Отметим, что серьезной проблемой дорожного хозяйства Хабаровска остается также отсутствие на ливнестоках очистных сооружений, в результате чего дорожная грязь, мазут и т.п. беспрепятственно попадают в Амур. По словам Олега Грабкова, данная проблема на сегодняшний день не имеет решения - средств городского бюджета на генеральную реконструкцию не хватает.