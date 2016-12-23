Причиной смерти тигренка с Хабаровском крае могло стать довольно редкое явление

В настоящее время труп тигра изъят и направлен на экспертизу, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Тело молодого тигра было обнаружено в урочище реки Обор в районе имени Лазо Хабаровского края 12 декабря 2016 года. На следующий день на место направилась оперативная группа, в которую вошли сотрудники полиции и КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» Хабаровского края, которые зафиксировали данный факт и изъяли труп тигра для проведения экспертизы.

При визуальном осмотре трупа тигра признаков огнестрельного ранения не обнаружено. Как, впрочем, и следов присутствия на месте происшествия человека, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном филиале Центра «Амурский тигр».

«На глаз тигру примерно два года. Он довольно упитанный. Однако, труп хищника замерзший, шерсть слиплась. Поэтому трудно сказать, что явилось причиной смерти животного», - комментирует заместитель директора по оперативной работе КГКУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий» Хабаровского края Владимир Болтрушко.

В ходе исследования территории были найдены следы тигрицы и тигренка, которые в данном месте добыли кабана. По мнению отдельных специалистов, между молодым тигром и тигрицей с тигренком произошел конфликт.

«Сейчас рано делать выводы. Но есть предположения, что молодой тигр, тело которого было найдено, столкнулся с тигрицей, которая находилась с тигренком. Мама добыла кабанчика для малыша. Другой молодой тигр попытался отобрать у тигренка добычу. За что и поплатился жизнью. Хищница сумела защитить своего тигренка», - комментирует директор КГКУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий» Хабаровского края Юрий Колпак.

Специалисты отмечают, что самка была значительнее крупнее и опытнее молодого тигра. По имеющимся данным хищнице около шести лет. В этой схватке у молодого тигра практически не было шансов на спасение.

«Казалось бы, все очевидно. Специалистам известно, что тигры убивают друг друга и есть факты каннибализма. Это происходит по разным причинам, зачастую, когда самцы между собой выясняют отношения в борьбе за территорию или самец пытается убить тигренка, а тигрица вступает с ним в схватку. Тигры высокоорганизованные животные и совершенные хищники, поэтому в том, что между ними случаются конфликты, иногда с летальным исходом, нет ничего удивительного. Отметим, что это довольно редкое явление, но оно имеет место быть. Тем не менее, экспертизу нужно провести, ведь были случаи, когда все было очевидно и тигра буквально прогоняли от трупа своего «собрата», а экспертиза устанавливала, что причиной смерти был удар автомобиля. А время было упущено - горе водитель так и не был найден. Поэтому, как исключение, можно допустить, что молодой самец приблизился к тигрице с тигренком, потому что был ослаблен, возможно, ранен», - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В настоящее время труп тигра изъят и направлен на экспертизу в Ветеринарный клинико-диагностический центр по изучению болезней крупных животных, в том числе амурского тигра, в город Уссурийск Приморского края. Однозначные выводы о причине смерти молодого хищника можно будет сделать после проведения комплексной экспертизы, которая поручена специалистам Центра «Амурский тигр», ПГСХА и WWF России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.