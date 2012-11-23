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Половина пассажиров Хабаровска - льготники
23 Ноября 2012, 13:07 | Хабаровск
В Хабаровске в 2007 году по постановлению мэра города управлением транспорта было проведено натурное обследование пассажиров-льготников. Выяснилось, что практически половину от всех пассажиров ТТУ составляют льготники. Это позволило в судебном порядке взыскать с краевого и федерального бюджетов недополученные доходы. Как сообщает пресс-служба мэрии, метод статистического исчисления позволил управлению через суд в 2011 и 2012 годах вернуть 214 млн рублей, недоплаченных в 2009 году. Еще 374 миллиона за 2010 год трамвайно-транспортное управление получит в 2013 году.
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