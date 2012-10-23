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Пять белух стали «пассажирами» аэропорта Хабаровск (Новый)

23 Октября 2012, 12:01 | Хабаровск

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ZRPRESS. Аэропорт Хабаровск (Новый) обслужил необычный груз – пять белух. Белухи были отловлены вблизи острова Чкалова, затем на пароме транзитом через Николаевск-на-Амуре прибыли в Хабаровск. В аэропорт Хабаровск млекопитающих доставили на специальной транспортировочной платформе, для дальнейшей отправки в Москву.

Во время своего путешествия животные находятся в специальных ваннах, общим весом более 6 тонн.

Белухи занесены в Красную книгу, требуют особого подхода и бережного отношения. Специалисты службы почтово-грузовых перевозок ОАО «Хабаровский аэропорт», имеющие большой опыт обслуживания живого груза, сработали слаженно и оперативно. Одной из основных задач сотрудников предприятия стало обеспечения белухам комфортных условий: млекопитающих разместили в теплом ангаре, с применением специальной техники провели замену воды. После оформления необходимых документов, живой груз специальным погрузчиком Hi Loder Commander 30i был погружен на борт воздушного судна Боинг-777. Рейсом 4701 авиакомпании «Оренбургские авиалинии» необычные «пассажиры» были доставлены в Москву. По информации организаторов доставки, белухи многочасовой перелет перенесли нормально.

Обслуживание необычного груза в аэропорту Хабаровск стало возможным благодаря высокой технической оснащенности предприятия, которая позволяет службе почтово-грузовых перевозок обрабатывать любые виды грузов, включая самые необычные, сообщила ZRPRESS Татьяна Николаева, ведущий специалист по связям с общественностью ОАО "Хабаровский аэропорт".

Автор: По сообщениям пресс-служб
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