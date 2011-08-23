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Почти 7 тысяч человек стали новыми жителями Хабаровска
6953 человека из других городов края и России избрали дальневосточную столицу своим местом жительства в первом полугодии 2011 года, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
В основном, конечно, это те, кто переехал в Хабаровск из края и других регионов России. На международную миграцию приходится лишь 4% от всех прибывших в город. К сожалению, с начала года из краевого центра уехали 5102 жителя. В большинстве своем они отправились в российские города, в зарубежные страны в поисках лучшей доли уехал 171 теперь уже бывший хабаровчанин. Таким образом, все же наблюдается миграционный прирост – в плюсе 1851 человек. И уже можно говорить о тенденции. Год назад за счет миграции население города за 6 месяцев увеличилось на 850 человек, а число как прибывших в город, так и уехавших из него было заметно меньше, чем в нынешнем году.
Что же касается естественного движения населения, то здесь показатели таковы: рождаемость увеличилась на 3,4%, а смертность снизилась на 1,5%.
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