Хабаровчанам будет где поплескаться

К настоящему времени официально соответствуют нормам безопасности восемь пляжей и мест массового отдыха на водных объектах в Хабаровском крае.

Специалистами Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Хабаровскому краю разрешены к эксплуатации городские пруды в Центральном районе Хабаровска, пруды парка «Северный», пляжи, расположенные на озере поселка Березовка, на территории туристических комплексов «Заимка» и «Воронеж», озеро Хрустальное Солнечного района, река Силинка и городской пляж реки Амур в городке Комсомольска-на-Амуре.

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, указанные места прошли техническое освидетельствование и оснащены всем необходимым для безопасного отдыха загорающих и купающихся.

- На тех пляжах, которые не прошли освидетельствование, установлены аншлаги «Купаться запрещено». В таких местах дно не было проверено водолазами, не определена зона купания, которая должна быть ограничена буями. Кроме того, такие пляжи могут не иметь спасательного пункта, - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю Елена ЕРЕМЕНКО. Она уточнила, что центральный пляж на набережной реки Амур в городе Хабаровске не проходил проверку, поскольку в ГИМС не обращался собственник места отдыха. Между тем центральный пляж краевой столицы остается излюбленным местом горожан - в выходные дни здесь традиционно нежатся на солнце и купаются хабаровчане. «По данному пляжу много вопросов - неизвестно, кому он принадлежит. Но ГИМС не обязан оборудовать пляж, инспекция только должна выдать акт проверки объекта, поставить его на учет и отслеживать», - добавила Елена Еременко.

Тем временем вопросов не вызывает состояние воды в главной реке края. По информации регионального управления Роспотребнадзора, официального запрета на купание в реке Амур в этом году нет. Однако исследования могут быть проведены по личному обращению собственников пляжей.

- Насколько я знаю, собственникам пляжей теперь нужно вызывать специалистов Роспотребнадзора и за деньги проводить экспертизу, которая может подтвердить, что в данном месте отдыха вода соответствует санитарным нормам, - рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска Андрей АКИМОВ.

Мария КОНСТАНТИНОВА, газета "Золотой Рог".

