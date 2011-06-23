Хабаровчан готовят к сожжению

Строительство первого в Хабаровске крематория на Матвеевском кладбище началось в мае 2011, на сегодняшний день близки к завершению земляные работы и выравнивание грунта, сообщает корр. РИА AmurMedia.

В конце июня планируется начать работы по строительству фундамента, а сам крематорий планируется сдать в декабре 2012 года.

Заказчик проекта — муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту". Проект крематория составлен КГУП "Хабаровскгражданпроект". Генеральный подрядчик — ООО "Амурстрой". Строительные работы начались в мае 2011, завершение строительства планируется на декабрь 2012 года. Финансирование объекта происходит за счет средств из бюджета. Стоимость крематория составляет 141 млн. 726 тыс. рублей. В этом году финансирование в строительство крематория составит 64,5 млн. рублей.

Ближайший крематорий до этого был во Владивостоке, стоимость услуг по транспортировке и кремации могла достигать 40 тыс. рублей.

Сейчас на месте строительства производятся земляные работы, подготовка грунта, выравнивание. Производится дренаж воды, которая накопилась после дождей. Постепенно привозят стройматериалы для фундамента. В конце июня планируется начать строительство фундамента.