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Хабаровчан готовят к сожжению
Строительство первого в Хабаровске крематория на Матвеевском кладбище началось в мае 2011, на сегодняшний день близки к завершению земляные работы и выравнивание грунта, сообщает корр. РИА AmurMedia.
В конце июня планируется начать работы по строительству фундамента, а сам крематорий планируется сдать в декабре 2012 года.
Заказчик проекта — муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту". Проект крематория составлен КГУП "Хабаровскгражданпроект". Генеральный подрядчик — ООО "Амурстрой". Строительные работы начались в мае 2011, завершение строительства планируется на декабрь 2012 года. Финансирование объекта происходит за счет средств из бюджета. Стоимость крематория составляет 141 млн. 726 тыс. рублей. В этом году финансирование в строительство крематория составит 64,5 млн. рублей.
Ближайший крематорий до этого был во Владивостоке, стоимость услуг по транспортировке и кремации могла достигать 40 тыс. рублей.
Сейчас на месте строительства производятся земляные работы, подготовка грунта, выравнивание. Производится дренаж воды, которая накопилась после дождей. Постепенно привозят стройматериалы для фундамента. В конце июня планируется начать строительство фундамента.
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