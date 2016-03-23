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Дальневосточный институт Всероссийского государственного университета юстиции объявляет набор
Дальневосточный институт (филиал) ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)
ОЧНО, ЗАОЧНО И ДИСТАНЦИОННО
УЧИСЬ В ХАБАРОВСКЕ - ПОЛУЧАЙ МОСКОВСКИЙ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА!
Вуз осуществляет набор на бюджетные и внебюджетные места по направлениям:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МАГИСТРАТУРА: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
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рассрочку оплаты за обучение
помощь в размещении для проживания иногородним студентам
содействие в трудоустройстве на государственную службу
Стоимость очного обучения до 75 000 р. в год.
Стоимость заочного обучения до 42 000 р. в год.
Адреса института: г. Хабаровск, ул. Герасимова, 31 ул. Карла Маркса, 60 (площадь им. Ленина)
(4212) 94-00-26 www.dfrpa-mu.ru
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