Дальневосточный институт Всероссийского государственного университета юстиции объявляет набор

Дальневосточный институт (филиал) ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

ОЧНО, ЗАОЧНО И ДИСТАНЦИОННО

УЧИСЬ В ХАБАРОВСКЕ - ПОЛУЧАЙ МОСКОВСКИЙ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА!

Вуз осуществляет набор на бюджетные и внебюджетные места по направлениям:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МАГИСТРАТУРА: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПОСТУПАЙ К НАМ И ПОЛУЧАЙ:

рассрочку оплаты за обучение

помощь в размещении для проживания иногородним студентам

содействие в трудоустройстве на государственную службу

Стоимость очного обучения до 75 000 р. в год.

Стоимость заочного обучения до 42 000 р. в год.

Адреса института: г. Хабаровск, ул. Герасимова, 31 ул. Карла Маркса, 60 (площадь им. Ленина)

(4212) 94-00-26 www.dfrpa-mu.ru

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, №1537 от 24 июля 2015 г. (рег.№ 0008577). Свидетельство о государственной аккредитации №1519 от 09 ноября 2015 г. (серия 90А01 N 0001610). Реклама

Газета «Золотой Рог», Владивосток.