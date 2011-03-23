15 марта сотрудники Роспотребнадзора отметили профессиональный праздник - Всемирный день защиты прав потребителей. Этот день прошел под девизом «Потребители за честные финансовые услуги».

Подводя определенные итоги работы за прошлый год, руководство Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отметило, что с 2007 г. осуществляется целенаправленный контроль деятельности банков по оказанию финансовых услуг гражданам. Важно, что за 2010 г. число обращений с жалобами на кредитные организации возросло в 2,2 раза по сравнению с 2009 годом. Соответственно, количество проверок банков и их филиалов за год также увеличилось.

По словам начальника отдела защиты прав потребителей краевого управления Роспотребнадзора Нины ПИНЕГИНОЙ, в 2010 г. были проведены 4 плановые и 8 внеплановых проверок различных банков, при этом зафиксировано 79 фактов нарушений требований законодательства и вынесено 17 постановлений на сумму 135 тыс. рублей. Правда, названия банков сотрудники Роспотребнадзора огласить отказались.

- В этой сфере типичными нарушениями закона о защите прав потребителей являются взимание комиссии при выдаче кредита, а также за обслуживание и снятие денег с банковского счета, требование обязательного страхования жизни и потери трудоспособности заемщика, взимание штрафа при досрочном возвращении кредита, - рассказала Нина Пинегина в ходе пресс-конференции.

Кстати, краевое управление Роспотребнадзора выдало 58 заключений по делам о защите прав потребителей финансовых услуг. Судами было вынесено 15 положительных решений с общей суммой выплат 556,5 тыс. рублей.

В центре особого внимания Роспотребнадзора в 2010 г. находились также качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и перевозки граждан различными видами транспорта, туристическое обслуживание. Всего в прошлом году было рассмотрено 2341 обращение граждан, что на 57% превосходит показатели 2009 года. Однако сумма денежных средств в пользу потребителей уменьшилась почти на треть - до 1,7 млн рублей.

На территории Хабаровского края сегодня действует 12 общественных организаций, оказывающих гражданам консультационную, а также судебную поддержку.