Хабаровские дачники тоже начинают готовиться к очередному сезону

По данным Хабаровского межрайонного союза садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в 2011 г. цены на семена, по сравнению с прошлым годом, повышаться практически не будут, кроме минеральных удобрений.

По оценкам участников рынка, в начале этого года поставщики, крупнейшим из которых является Великий Новгород, подняли цены в среднем на 15%. «Так, например, одним из самых востребованных минеральных удобрений является азофоска. До 2011 года оптовая цена на упаковку азофоски 3 кг составляла примерно 170 руб. Сегодня она доходит до 200 рублей», - рассказала «ЗР» директор одной из хабаровских сетей садоводческих магазинов. Тем не менее местные предприниматели уверены, что такое подорожание не отразится на потребительском спросе.