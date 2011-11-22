Туристы Хабаровского края выходят на лед

С 28 ноября на пограничном переходе Покровка – Жаохэ, расположенном в Бикинском районе Хабаровского края, начнет действовать понтонная льдоукрепляющая переправа.

А к навигации 2012 года правительство края планирует приобрести паром для работы на линии Покровка – Жаохэ, установив тем самым паритет с китайской стороной в международном сообщении на данном направлении. Кроме того, имеется договоренность с КНР о разработке графика движения пассажирских судов на маршруте Хабаровск – Фуюань к началу плавания по Амуру в будущем году. Об этом было объявлено на совещании в Дальневосточном территориальном управлении Росграницы, рассмотревшем итоги работы пунктов пропуска через речную границу в Хабаровском крае в навигацию 2011 года.

Помощник руководителя ДВТУ Росграницы Наталья МАКАРЕВИЧ рассказала «ЗР», что в числе пока нерешенных вопросов улучшения деятельности пограничных переходов на совещании отмечалось отсутствие договоренности относительно порядка и последовательности прохождения туристических групп через пункт пропуска Покровка между представителями туристического бизнеса Хабаровского края. Говорилось также о несоответствии требованиям государственных контрольных органов условий пропуска физических лиц через государственную границу в речном пункте пропуска Хабаровск, которые можно устранить за счет реконструкции объекта, представленной ДВТУ Росграницы для включения в проект концепции федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 гг.)».