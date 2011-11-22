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В Хабаровске создают карту бесплатного Интернета Wi-Fi
Теперь узнать о месте бесплатного выхода в Интернет по технологии Wi-Fi в Хабаровске - не проблема. Для активных пользователей создана специальная карта Дальневосточной столицы.
На ней расположены все известные и проверенные на данный момент точки доступа. Чтобы узнать, где ближе всего к находится Wi-Fi, достаточно вести адрес вашего местонахождения. Это набережная Амура и площадь имени Ленина, различные кафе и рестораны, театры и другие общественные здания.
Пока сайт WiFiHab.ru работает в тестовом режиме.
Ещё не все точки свободного Wi-Fi нанесены на нее. Число зон, где установлено специальное оборудование для бесплатного выхода в Мировую паутину, увеличивается. Чтобы карта была актуальна, пользователи сети могут сами вносить в нее изменения.
«Сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы троллейбусы, в которых установлены доступы к Wi-Fi, отражались на карте в режиме on-line и находились в движении», - рассказал Андрей Свинчуков.
Также на сайте можно прочитать все новости и описания проектов, связанных с развитием Wi-Fi зон в Хабаровске.
Сайт доступен по адресу WiFiHab.ru.
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