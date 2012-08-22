Дворы Комсомольска краю ближе

Более 280 млн рублей в первом полугодии 2012 года направлено из местного бюджета на развитие отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы Комсомольска-на-Амуре. Общая сумма финансирования на 2012 год составляет около 440 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в первом полугодии закончено строительство комплекса обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте, теперь ведутся работы по очистке воды до проектного качества. Повышенное внимание уделяется благоустройству города, ремонту и строительству дорог, тротуаров, дворовых территорий, ремонту крыш, фасадов, внутридомовых коммуникаций. В текущем году за счёт средств местного бюджета и краевого дорожного фонда планируется провести ремонт 389 дворовых территорий. На эти цели будет выделено около 140 млн рублей.

Интересно, что во вдвое большем по размеру Хабаровске в этом году по программе содействия в ремонте дворов будут отремонтированы только 74 придомовых территории, на что из бюджета города выделены 75 млн рублей. При этом в благоустройстве дворов краевой столицы краевой бюджет участия не принимает. А федеральная программа, благодаря софинансированию которой в минувшем году город отремонтировал 300 дворов, свернута. Интересно также, что большая часть руководства края, включая губернатора, вице-губернатора и нескольких министров, - выходцы из Комсомольска.

«Золотой Рог».