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Дворы Комсомольска краю ближе
Более 280 млн рублей в первом полугодии 2012 года направлено из местного бюджета на развитие отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы Комсомольска-на-Амуре. Общая сумма финансирования на 2012 год составляет около 440 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, в первом полугодии закончено строительство комплекса обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте, теперь ведутся работы по очистке воды до проектного качества. Повышенное внимание уделяется благоустройству города, ремонту и строительству дорог, тротуаров, дворовых территорий, ремонту крыш, фасадов, внутридомовых коммуникаций. В текущем году за счёт средств местного бюджета и краевого дорожного фонда планируется провести ремонт 389 дворовых территорий. На эти цели будет выделено около 140 млн рублей.
Интересно, что во вдвое большем по размеру Хабаровске в этом году по программе содействия в ремонте дворов будут отремонтированы только 74 придомовых территории, на что из бюджета города выделены 75 млн рублей. При этом в благоустройстве дворов краевой столицы краевой бюджет участия не принимает. А федеральная программа, благодаря софинансированию которой в минувшем году город отремонтировал 300 дворов, свернута. Интересно также, что большая часть руководства края, включая губернатора, вице-губернатора и нескольких министров, - выходцы из Комсомольска.
«Золотой Рог».
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