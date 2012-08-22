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Экономисты и юристы в вузах Хабаровского края продолжают прибывать
В Хабаровском крае подвели первые итоги приемной кампании вузов. Как сообщает пресс-служба министерства образования Хабаровского края, количество бюджетных мест в учреждениях высшего образования на очной форме обучения осталось на уровне прошлого года и составило 4 469. Абитуриенты подали в вузы края более 35 тысяч заявлений на очную форму обучения. При этом каждый соискатель имел право подать документы в 5 вузов на 3 специальности. Конкурс на программы бакалавриата и специалитета в среднем составил 8,6 заявлений на место.
Наиболее востребованными среди абитуриентов традиционно стали такие направления подготовки как экономика, менедж-мент, государственное и муниципальное управление и юриспруденция.
Также высокий конкурс состоялся по ряду технических специальностей в Дальневосточном государственном университете путей сообщений и Тихоокеанском государственном университете. В настоящее время в вузы края зачислено более 8 тысяч абитуриентов. На платную основу - более 4 тысяч абитуриентов.
Впрочем, зачисление на обучение на коммерческой основе продлится до 21 августа, и количество «платных» студентов еще вырастет.
«Золотой Рог».
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