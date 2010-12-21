Получены предварительные данные переписи в Хабаровском крае

По предварительным данным, на территории Хабаровского края сегодня проживает около 1 400 тыс. человек - с 2002 года население сократилось на 36 тысяч. Таковы предварительные данные Всероссийской переписи-2010.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю подвел предварительные итоги Всероссийской переписи населения, проходившей 14-25 октября. Несмотря на различные недочеты и сложности в организации и процессе проведения, эксперты считают, что данную перепись можно назвать состоявшейся, а ее результаты вполне достоверными.

- В настоящее время завершились лишь некоторые этапы Всероссийской переписи. В частности, самый сложный из них - опрос населения, - отметил руководитель Хабаровскстата Сергей ПОЗОЛОТИН. - Впереди еще много работы по обработке полученных данных. В апреле 2011 года будут озвучены конкретные цифры по РФ и регионам, которые дадут представление о численности населения, возрасте и половой принадлежности. Только в начале 2012 года перепись будет полностью завершена.

Сокращение численности жителей Хабаровского края на 36 тысяч в сравнении итогами переписи 2002 года, когда край потерял 125 тыс. человек, - на уровне демографических тенденций страны. Причем, несмотря на то, что смертность выше рождаемости на 1,1%, статистики отмечают положительную динамику. Интересно, что за последние 8 лет значительно усилились миграционные процессы - численность граждан китайской национальности возросла в 6 раз.

Около 16% жителей региона не приняли участие в переписи. Одна из причин: переписчик приходит по тому или иному адресу, не застает никого дома и уходит, не возвращаясь повторно. Такой сценарий имел место приблизительно в 8% случаев. Отказались участвовать в переписи 8% граждан.

- В нашей стране перепись населения проводится в добровольном порядке, хотя во многих странах участие в ней носит обязательный характер, что намного эффективнее, - отметила заведующая сектором народонаселения, занятости и социальных проблем института экономических исследований ДВО РАН, доктор экономических наук Екатерина МОТРИЧ. - Например, в Турции даже объявляется комендантский час. Перепись, прошедшая недавно в Китае, также более объективна - граждане обязаны были предоставить переписчику свои документы.

По словам Сергея Позолотина, еще до начала переписи Росстат предлагал издать закон об обязательном участии в данном мероприятии. Однако Минюстом РФ такое предложение было отклонено, поскольку оно не в ладу с Конституцией РФ. Не «переписанные» граждане все равно будут учтены, но по упрощенной схеме для получения достоверных данных о численности населения.

- Еще одна проблема. Только 67% населения края отвечали на вопросы переписчиков лично - за остальных говорили родственники либо даже соседи. К сожалению, в таких случаях наиболее частым ответом на вопросы был «затрудняюсь ответить», - отметила Екатерина Мотрич. - Важно, что 63% граждан считают, что участие в переписи должно стать обязательным и законодательно утвержденным. Однако 26% полагают, что перепись и вовсе можно не проводить.

- К сожалению, субвенций от государства также было недостаточно - власти нужно было учитывать географические и инфраструктурные особенности каждого региона, чтобы выделять необходимое количество средств для наиболее эффективной организации переписи, - считает руководитель внештатной службы по Всероссийской переписи населения 2010 Валерий РЯБЦУН. - Во многих случаях мы просто не имели возможности посетить того или иного гражданина дважды. Между тем население - важнейший ресурс любой территории, а перепись - это база для анализа прошлого и подготовки будущего...