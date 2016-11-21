Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Хабаровском крае насчитывается около 100 амурских тигров
Сергей Арамилев: "Здесь есть потенциал к увеличению как численности тигра, так и площади его обитания"
В Хабаровске состоялась рабочая встреча по вопросам сохранения амурского тигра, в которой приняли участие директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев и заместитель председателя Правительства Хабаровского края – министр природных ресурсов края Александр Ермолин. В результате встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Стороны отметили важность взаимодействия, направленного на выработку совместных предложений по изучению и сохранению амурского тигра, а также предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты РФ, касающиеся сохранения редкого хищника и противодействия браконьерству.
В рамках Соглашения планируется проведение совместного мониторинга природных комплексов и исследование среды обитания амурского тигра и его кормовых ресурсов, расширение комплекса мер по эффективной охране подвида, совместная информационная поддержка реализации стратегии, а также осуществление эколого-просветительской деятельности: проведение тематических конференций, семинаров, выставок, симпозиумов и других мероприятий, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе АНО "Центр "Амурский тигр".
«Направления нашего сотрудничества тесно интегрированы в План мероприятий по сохранению амурского тигра на период 2016-2020 годов, утверждённый распоряжением Губернатора Хабаровского края. Мы надеемся, что наш положительный опыт развития службы охотничьего надзора в Приморском крае окажется полезным и здесь, как и многие другие наши начинания. Несмотря на то, что тигр обитает только на части Хабаровского края и численность популяции, обитающей на ней, колеблется в пределах 100 особей – это ключевые территории, обеспечивающие устойчивость всей популяции в целом и здесь есть потенциал к увеличению как численности тигра, так и площади его обитания», - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Отметим, что сотрудничество между Центром «Амурский тигр» и Министерством природных ресурсов Хабаровского края началось еще в 2014 году, в рамках которого Центр приобрел и передал подведомственному министерству учреждению КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» Хабаровского края две высокопроходимые машины и прицепы к ним, два квадроцикла и снегохода, а также форму для инспекторов оперативных групп, спутниковые телефоны, фотоловушки, специальные устройства для гуманной поимки конфликтных хищных животных и средства мониторинга за их перемещением.
«В Хабаровском крае в результате работы по выполнению Стратегии сохранения амурского тигра в Российской Федерации численность краснокнижного хищника не только сохраняется, но и увеличивается. Так, в настоящее время на территории Хабаровского края обитает от 100 до 109 особей амурского тигра, по данным фронтального (единовременного) учета 2004-2005 г.г. численность амурского тигра на территории края составляла от 71 до 77 особей. Ежегодный мониторинг амурского тигра, проводимый министерством природных ресурсов Хабаровского края, также показывает, что популяция тигра находится в стадии роста, самки составляют большинство в структуре популяции. Ареал обитания амурского тигра в крае расширяется в северном направлении и восстанавливает исторические позиции, что особенно важно, так как здесь находится самая северная часть популяции вида. У нас имеется хороший опыт взаимодействия с Центром «Амурский тигр». В частности, нарабатывается практика реабилитации и мониторинга конфликтных тигров. Тигр по клички Упорный, успешно прошедший реабилитацию в краевом Центре «Утес», выпущен с радиоошейником в отдаленные таежные угодья, где хорошо адаптировался и в результате активного поиска нашел собственный охотничий участок. Дальнейший мониторинг его нахождения позволяет предопределять возможность возникновения конфликтной ситуации и принимать меры реагирования. Оказываемая спонсорская помощь в укреплении материально-технической базы охотнадзора края позволяет государственным инспекторам увеличить количество рейдовых мероприятий по пресечению незаконной добычи диких копытных животных, что способствует сохранению кормовой базы амурского тигра», - комментирует заместитель председателя Правительства Хабаровского края – министр природных ресурсов края Александр Ермолин.
Подписанное Соглашение расширяет возможности сотрудничества. На данный момент идет активная работа по формированию программы взаимодействия сторон на 2017 год, где будут определены совместные проекты Центра «Амурский тигр» и министерства природных ресурсов Хабаровского края.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Хабаровском крае насчитывается около 100 амурских тигров
- Житель Хабаровска осужден за убийство амурского тигра
- В Хабаровске появились юные живодерки
- Тигрица с тремя тигрятами попала в фотоловушку Анюйского нацпарка
- Под суд впервые отправляются "санитары леса" в Хабаровском крае
- В Хабаровском крае обеспокоены состоянием экологии региона
- Не только грязный Амур угрожает здоровью населения
Новости раздела
- В Хабаровском крае насчитывается около 100 амурских тигров
- Житель Хабаровска осужден за убийство амурского тигра
- В Хабаровске появились юные живодерки
- В Хабаровске состоялся первый на Дальнем Востоке медиа хакатон "Life’s economy&Big data"
- Тигрица с тремя тигрятами попала в фотоловушку Анюйского нацпарка
- Дальневосточный институт Всероссийского государственного университета юстиции объявляет набор
- В Хабаровском крае увеличился размер ежемесячной выплаты ЕДВ
- В Хабаровске спасены от усыпления 50 бродячих собак
- Для Тихоокеанского флота заложат новый корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"
- В Хабаровске сотрудница банка осуждена на два с половиной года за кражу 3,8 млн рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рыбаки Приморья шарахаются от этой рыбы
- Жители Приморья продолжают массово уезжать из края
- Приморцев вновь ждет дефицит авибилетов на рейсы в Москву
- Станет ли декабрь снова "черным месяцем" для рубля
- Во Владивостоке раскрывать суровую правду о строительстве в Снеговой Пади не торопятся
- Бизнес Приморья раскритиковал задумку президента
- Работников с ипотекой запретят увольнять
- Показались подводные камни Свободного порта Владивосток
- Землей в Приморье активно интересуются жители Якутии
- Свободный порт Владивосток перешел под контроль таможни