В Хабаровском крае насчитывается около 100 амурских тигров

Сергей Арамилев: "Здесь есть потенциал к увеличению как численности тигра, так и площади его обитания"

В Хабаровске состоялась рабочая встреча по вопросам сохранения амурского тигра, в которой приняли участие директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев и заместитель председателя Правительства Хабаровского края – министр природных ресурсов края Александр Ермолин. В результате встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Стороны отметили важность взаимодействия, направленного на выработку совместных предложений по изучению и сохранению амурского тигра, а также предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты РФ, касающиеся сохранения редкого хищника и противодействия браконьерству.

В рамках Соглашения планируется проведение совместного мониторинга природных комплексов и исследование среды обитания амурского тигра и его кормовых ресурсов, расширение комплекса мер по эффективной охране подвида, совместная информационная поддержка реализации стратегии, а также осуществление эколого-просветительской деятельности: проведение тематических конференций, семинаров, выставок, симпозиумов и других мероприятий, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе АНО "Центр "Амурский тигр".

«Направления нашего сотрудничества тесно интегрированы в План мероприятий по сохранению амурского тигра на период 2016-2020 годов, утверждённый распоряжением Губернатора Хабаровского края. Мы надеемся, что наш положительный опыт развития службы охотничьего надзора в Приморском крае окажется полезным и здесь, как и многие другие наши начинания. Несмотря на то, что тигр обитает только на части Хабаровского края и численность популяции, обитающей на ней, колеблется в пределах 100 особей – это ключевые территории, обеспечивающие устойчивость всей популяции в целом и здесь есть потенциал к увеличению как численности тигра, так и площади его обитания», - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Отметим, что сотрудничество между Центром «Амурский тигр» и Министерством природных ресурсов Хабаровского края началось еще в 2014 году, в рамках которого Центр приобрел и передал подведомственному министерству учреждению КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» Хабаровского края две высокопроходимые машины и прицепы к ним, два квадроцикла и снегохода, а также форму для инспекторов оперативных групп, спутниковые телефоны, фотоловушки, специальные устройства для гуманной поимки конфликтных хищных животных и средства мониторинга за их перемещением.

«В Хабаровском крае в результате работы по выполнению Стратегии сохранения амурского тигра в Российской Федерации численность краснокнижного хищника не только сохраняется, но и увеличивается. Так, в настоящее время на территории Хабаровского края обитает от 100 до 109 особей амурского тигра, по данным фронтального (единовременного) учета 2004-2005 г.г. численность амурского тигра на территории края составляла от 71 до 77 особей. Ежегодный мониторинг амурского тигра, проводимый министерством природных ресурсов Хабаровского края, также показывает, что популяция тигра находится в стадии роста, самки составляют большинство в структуре популяции. Ареал обитания амурского тигра в крае расширяется в северном направлении и восстанавливает исторические позиции, что особенно важно, так как здесь находится самая северная часть популяции вида. У нас имеется хороший опыт взаимодействия с Центром «Амурский тигр». В частности, нарабатывается практика реабилитации и мониторинга конфликтных тигров. Тигр по клички Упорный, успешно прошедший реабилитацию в краевом Центре «Утес», выпущен с радиоошейником в отдаленные таежные угодья, где хорошо адаптировался и в результате активного поиска нашел собственный охотничий участок. Дальнейший мониторинг его нахождения позволяет предопределять возможность возникновения конфликтной ситуации и принимать меры реагирования. Оказываемая спонсорская помощь в укреплении материально-технической базы охотнадзора края позволяет государственным инспекторам увеличить количество рейдовых мероприятий по пресечению незаконной добычи диких копытных животных, что способствует сохранению кормовой базы амурского тигра», - комментирует заместитель председателя Правительства Хабаровского края – министр природных ресурсов края Александр Ермолин.

Подписанное Соглашение расширяет возможности сотрудничества. На данный момент идет активная работа по формированию программы взаимодействия сторон на 2017 год, где будут определены совместные проекты Центра «Амурский тигр» и министерства природных ресурсов Хабаровского края.