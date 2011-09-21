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Запуск Тунгусского водозабора в Хабаровске откладывается еще на месяц

21 Сентября 2011, 13:45 | Хабаровск

Первую воду из Тунгусского местрождения хабаровчане смогут попробовать не раньше 20-х чисел ноября, передает РИА AmurMedia. График сдачи водозабора пришлось отодвинуть в связи с проблемами поставки оборудования из Германии, в частности, задержки его на российской таможне.

«Работы сейчас проходят не совсем в том графике, который был запланирован. Возникли определенные сложности с поставкой оборудования, изготовленного в Германии. Задержка произошла на российской таможне, наша и немецкая сторона потеряла фактически на этом три месяца. Некоторые элементы, такие как щиты управления скважинами и прочую автоматику, мы ожидаем лишь к 20 октября. С соблюдением сроков выполнения работ по этим причинам немецкая сторона немного промахнулась. Но есть гарантия дальнейшего жесткого следования графику», - заявил замдиректора «Водоканала» Виктор ФОРИКОВ.

Таким образом, срок сдачи первой очереди водозабора отодвинут до 1 ноября. Еще около двух недель будут идти пуско-наладочные работы. Первую чистую воды с Тунгусского месторождения жители Северного округа Хабаровска попробуют только во второй половине ноября.

«Если говорить по срокам сдачи объекта, то обстановка довольно тревожная. Несмотря на это от намеченных сроков мы не отступаем. Бригады немецких специалистов договорились работать практически в круглосуточном режиме. Сейчас объем работы больше зависит от них», - заявил мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ.

Автор: РИА AmurMedia
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