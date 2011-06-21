Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Наградили батареей
57 предприятий и организаций были награждены Дальневосточной генерирующей компанией (ДГК) как самые добросовестные потребители тепловой энергии в отопительный сезон 2010 – 2011 гг. по итогам ежегодного конкурса «Золотая опора». 14 участников конкурса, кроме диплома, удостоились еще специального приза – статуэтки, изображающей мирно лежащего на подоконнике, над старинным радиатором отопления кота. Последняя церемония награждения прошла в Нерюнгри, где работает самый северный филиал энергокомпании и где отопительный сезон завершился только в конце мая.
Пресс-служба компании сообщает, что в конкурсе заочно участвовали 13773 юридических лица – те кто, получает услуги централизованного теплоснабжения. Специальная конкурсная комиссия вела отбор по четырем номинациям: промышленные предприятия, бюджетные, малый бизнес, ТСЖ и ЖСК. Главными критериями являлись полная и своевременная оплата отопления и горячей воды и внедрение теплосберегающих технологий.
В Хабаровском крае котов на батареях получили: ОАО «ЦУЭС №2 филиал ОАО «Дальсвязь» (г. Комсомольск-на-Амуре), детская инфекционная клиническая больница имени А.К. Пиотровича (г.Хабаровск), ООО «Суперфарма» (г.Хабаровск), ТСЖ «Кедровая падь» (г.Хабаровск). В Приморье главными призами отмечены: ОАО «Дальприбор» (г.Владивосток), специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (г. Артем), ИП А.П. Горовенко (г. Партизанск), управляющая компания НП «Трудовое» (г.Владивосток, пос. Трудовое), ФГУП «ТИНРО-Центр».
Новости тематики
- Умер самый богатый бизнесмен Хабаровска
- Депутаты гордумы Хабаровска хотят регламентировать вес умершего, которого собираются кремировать
- По 3 млн рублей будет выплачено семьям разбившихся в Хабаровске вертолетчиков
- В Хабаровском аэропорту задержали львицу Киру без "паспорта"
- В Хабаровске начался процесс по уголовному делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
- Полеты пассажирских L-410 приостановлены в Хабаровском крае до выяснения причин авиакатастрофы
- Хабаровский край получил "Золотой знак" на международном фестивале "Зодчество"
- В Хабаровске спасены от усыпления 50 бродячих собак
- Для Тихоокеанского флота заложат новый корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"
- В Хабаровске сотрудница банка осуждена на два с половиной года за кражу 3,8 млн рублей
Новости раздела
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- Умер самый богатый бизнесмен Хабаровска
- 300 кг плова впервые приготовили в Хабаровске на фестивале "Кухни народов мира"
- Обманутые дольщики Хабаровска записали видеообращение к Путину
- Новое поселение в Хабаровском крае получит название Дальневосточное
- Самолету "Сухой Суперджет 100" выберут имя героя-дальневосточника
- Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век
- В свой юбилей Хабаровск будет петь и плясать
- Репетиции военного парада в Хабаровске обернулись конфликтом между дорожниками и военными
- Депутаты гордумы Хабаровска хотят регламентировать вес умершего, которого собираются кремировать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток