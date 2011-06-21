Наградили батареей

57 предприятий и организаций были награждены Дальневосточной генерирующей компанией (ДГК) как самые добросовестные потребители тепловой энергии в отопительный сезон 2010 – 2011 гг. по итогам ежегодного конкурса «Золотая опора». 14 участников конкурса, кроме диплома, удостоились еще специального приза – статуэтки, изображающей мирно лежащего на подоконнике, над старинным радиатором отопления кота. Последняя церемония награждения прошла в Нерюнгри, где работает самый северный филиал энергокомпании и где отопительный сезон завершился только в конце мая.

Пресс-служба компании сообщает, что в конкурсе заочно участвовали 13773 юридических лица – те кто, получает услуги централизованного теплоснабжения. Специальная конкурсная комиссия вела отбор по четырем номинациям: промышленные предприятия, бюджетные, малый бизнес, ТСЖ и ЖСК. Главными критериями являлись полная и своевременная оплата отопления и горячей воды и внедрение теплосберегающих технологий.

В Хабаровском крае котов на батареях получили: ОАО «ЦУЭС №2 филиал ОАО «Дальсвязь» (г. Комсомольск-на-Амуре), детская инфекционная клиническая больница имени А.К. Пиотровича (г.Хабаровск), ООО «Суперфарма» (г.Хабаровск), ТСЖ «Кедровая падь» (г.Хабаровск). В Приморье главными призами отмечены: ОАО «Дальприбор» (г.Владивосток), специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (г. Артем), ИП А.П. Горовенко (г. Партизанск), управляющая компания НП «Трудовое» (г.Владивосток, пос. Трудовое), ФГУП «ТИНРО-Центр».