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Работу загсов хотят сократить в 11 районах Хабаровского края
Избавить органы местного самоуправления в 11 районах края от выполнения функций загса, приписанных им законом, намерены депутаты Закдумы Хабаровского края. Причина в том, что в последние годы федеральный бюджет сокращает объемы финансирования на эти цели, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Закдумы Хабаровского края.
Проект закона Хабаровского края «О прекращении отдельными органами местного самоуправления полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния и о внесении изменений в Закон Хабаровского края «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» в первом чтении рассмотрен на заседании комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.
Как отметила начальник управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) правительства Хабаровского края Оксана СОЛОМАТИНА, представляющая законопроект, его разработка связана с тем, что на федеральном уровне в декабре прошлого года были утверждены изменения в российский закон «Об актах гражданского состояния».
В частности, установлено, что запись акта гражданского состояния составляется также в форме электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного работника органа записи актов гражданского состояния.
В соответствии с краевым законом «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» регистрацию актов гражданского состояния в Хабаровском крае осуществляют органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов, а также 194 городских и сельских поселений.
Финансирование исполнения этих полномочий осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета. Так, на 2014 год региону выделено 105 млн рублей федеральной субвенции, на 2015 год - 104 млн рублей, на 2016 год планируется 103 млн рублей. Как видно, суммы уменьшаются, однако расширяется перечень обязанностей ЗАГСов и ужесточаются требования к порядку осуществления данных полномочий.
Новые требования федерального закона: обеспечение оформления записей актов гражданского состояния в форме электронного документа, автоматизированной обработки персональных данных, представления соответствующих сведений в электронном виде для всех 194 поселений - потребуют существенных финансовых затрат и наличия квалифицированных специалистов в администрациях поселений. В сегодняшних экономических условиях найти дополнительное финансирование не представляется возможным.
В ходе обсуждения законопроекта, учитывая экономическую ситуацию, парламентарии его одобрили и рекомендовали думе принять в первом чтении.
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