В Хабаровском крае рост численности мигрантов составил 7,3%

По данным УФМС по Хабаровскому краю, в первом полугодии 2013 года на миграционный учет в регионе было поставлено более 67 тыс. иностранцев, сообщает газета "Золотой Рог".

По мнению социологов, еще около 60 тыс. мигрантов не состоят на учете. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост численности мигрантов составил 7,3%.

Одновременно с прибытием в регион новых жителей продолжается отток коренного населения. С 1991 года, когда в Хабаровском крае была отмечена максимальная численность населения, регион потерял каждого пятого жителя.

По словам специалистов, активно сокращается трудоспособное население, которое на сегодняшний день составляет около 63% от общего числа проживающих в регионе граждан.

Во время недавней встречи с губернатором региона результатами своих исследований поделилась заведующая сектором народонаселения, занятости и социальных проблем Института экономических исследований ДВО РАН Екатерина МОТРИЧ:

- Сегодня рост населения наблюдается лишь в нескольких населенных пунктах края - остальные чахнут. При этом уменьшается население младше трудоспособного возраста. Мы связываем данную тенденцию в том числе с сокращением числа малокомплектных школ в муниципальных районах края.

Как отмечают эксперты, патриотичный настрой местных жителей перебивает активная пропаганда брендов других территорий страны. Краевой центр насыщен рекламой дешевого жилья в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Известно, что западные регионы могут похвастаться и более привлекательными ценами на продукты. Для хабаровчан стоимость минимального набора продуктов питания в сентябре 2012 года составляла 3,5 тыс. рублей, в то время как в целом по России этот набор стоил 2,5 тыс. рублей. В январе 2013 года на минимальный ассортимент продуктов жителям региона уже приходилось тратить на 96 рублей больше, а москвичам - всего на 47 рублей.

Социологи и политологи констатируют падение индекса толерантности по отношению к мигрирующим в регион иностранцам. На территории края все чаще возникают межэтнические конфликты.

- Если посмотреть на карту этнических конфликтов, то почему-то Хабаровск выставляется одним из российских центров, где наблюдается активное взаимодействие преступных этнических групп. Неясно, что мы будем иметь в результате этнических сдвигов и политической напряженности. Но, насколько мне известно, в Южном округе города в районе Флегонтова строители новых домов в основном таджики, и местные жители уже боятся вечером выходить на улицу, - заметил декан социально-гуманитарного факультета ТОГУ Илдус ЯРУЛИН.

Опрос хабаровских студентов показал, что молодые люди испытывают по отношению к мигрантам «чувство незащищенности», пояснил заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин ХГАЭиП Андрей ЗАВАЛИШИН. Он уточнил, что вследствие такого недоверия 50% интервьюируемых реагируют на увеличение миграционного притока нетерпимо. Сложившуюся реакцию населения можно остудить, если продемонстрировать реальную работу власти с прибывшими в регион мигрантами, полагает социолог.

С каждым днем экспертов все больше волнует проблема этнических сдвигов. Нарушение баланса коренных жителей и мигрантов в некоторых населенных пунктах региона привело к тому, что на территории края впервые состоялась акция протеста, именуемая «Русским маршем», - более двухсот жителей Хабаровска приняли участие в националистической акции 4 ноября. Данный прецедент начальник отдела организации и координации научных исследований ДВИ РАНХ и ГС Юрий БЕРЕЗУТСКИЙ называет адаптацией молодежи к сложившимся реалиям:

- Большинство молодых людей связывает приезд трудовых мигрантов с угрозами для местного населения. Опрошенные студенты среди плюсов отмечают готовность приезжих рабочих трудиться на тех рабочих местах, которые не желает занимать коренное население края. Однако среди негативных моментов 40% молодежи называют неуважение мигрантов к местным жителям, рост преступности и влияние на снижение заработной платы.

Первоочередной задачей властей, по мнению политологов, социологов и экономистов, должно стать сохранение существующего населения края. Единого рецепта для комплексного решения проблем миграции в регионе эксперты пока не готовы предложить. По их словам, следует выработать новые меры для остановки оттока населения из края. Тем не менее до сих пор не известна мотивация всех возрастных групп, мигрирующих из региона. Заведующий кафедрой философии и социологии КнАГТУ Илья ДОКУЧАЕВ считает необходимым провести детальные исследования миграционных ожиданий каждой группы населения и разработать совместно с краевыми властями стратегию решений, которая поможет приостановить отъезд краевых жителей и упорядочит миграционный поток иностранных граждан.

Мария КОНСТАНТИНОВА, газета "Золотой Рог", Хабаровск.