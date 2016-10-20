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Житель Хабаровска осужден за убийство амурского тигра
Мировым судьей района имени Лазо вынесен обвинительный приговор в отношении 46-летнего жителя Хабаровска за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ).
29 июля 2015 года обвиняемый, находясь на территории охотничьих угодий, расположенных в районе имени Лазо, имея охотничий билет, но не имея специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов, достоверно зная, что охота на особей животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и находящихся под угрозой исчезновения, запрещена, увидев молодого амурского тигра, выстрелил в животное с имеющегося у него ружья. После содеянного, чтобы избежать уголовной ответственности, обвиняемый перевез труп тигрёнка до моста через реку Катэн и сбросил в реку.
В судебном заседании подсудимый отрицал совершение умышленного преступления, выдвигая версию о том, что произвел выстрел, опасаясь нападения тигра. Однако, совокупностью исследованных по уголовному делу доказательств версия виновного опровергнута.
Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработка, с лишением права заниматься охотой сроком на 6 месяцев.
«Пока приговор не вступил в законную силу, поэтому нельзя считать гражданина виновным. Однако, стоит поблагодарить сотрудников полиции за успешное раскрытие преступления. Несмотря на то, что прямых свидетельств преступления не было, а преступник сумел избавиться от тела животного, сотрудники МВД смогли найти правонарушителя, - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. – Приговор считаем справедливым в части, что финансовое бремя, которое ляжет на преступника, когда приговор вступит в законную силу, достаточно весомое. Всегда стоит думать, к чему приведут неоправданные выстрелы по тигру или другим краснокнижным животным. Стрельба по тиграм опасна не только для здоровья, но и для кошелька».
Жертвой браконьера стал амурский тигренок 6-8 месяцев, который согласно заключению специалиста, в таком возрасте не проявляет агрессии по отношению к человеку, даже в случае внезапной встречи.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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