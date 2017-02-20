Впервые в истории наблюдений тигр попал под поезд в Хабаровском крае

18 февраля недалеко от станции Бойцово в Бикинском районе Хабаровского края на железнодорожной насыпи был обнаружен молодой тигр без признаков жизни, предположительно, сбитый поездом, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Это сообщение поступило поздно вечером 18 февраля в КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» Хабаровского края от оперативного дежурного транспортной полиции. На место, указанное очевидцем, незамедлительно выехала оперативная группа, которая зафиксировали данный факт и изъяла тело животного для проведения экспертизы.

«Место, где тигр попал под поезд, постоянно отслеживается службой охотнадзора Хабаровского края, так как это один из немногих залесённых участков, подходящих вплотную к реке Уссури и, по сути, являющийся коридором для животных на сопредельную территорию Китайской Народной республики. Отмечу, что случаев, когда тигры попадали под колеса железнодорожного состава, в истории наблюдений за этим хищником ещё не было», – говорит руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

Пострадавший тигр – самка, примерно 4-5 месяцев. Визуальны осмотр показал, что у животного перелом позвоночника и многочисленные гематомы. В настоящее время труп тигра изъят и направлен на экспертизу, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

«Печальный факт, что самка амурского тигра погибла. Если предварительная версия – тигренка сбил поезд, подтвердится, то можно предположить, что тигренок, переходя пути, испугался звука приближающегося поезда и решил притаиться, что и явилось причиной трагедии. Однако, до получения результатов вскрытия, выводы преждевременны, - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - Высокая смертность тигрят по естественным причинам на первом году жизни известный факт. В совокупности с потерями от антропогенных факторов – это те критерии, которые не позволяют быстро расти численности тигра».

Специалисты отмечают, что при визуальном осмотре тела животного признаков огнестрельного ранения не обнаружено. Как, впрочем, и следов присутствия на месте происшествия человека.

«В ходе исследования территории были найдены следы тигрицы и тигренка и место, примерно в 30 км от тела хищника, где охотилась самка с тигрятами. Скорее всего, тигренок просто не успел перебежать через пути и попал под поезд. Но точно сказать, от чего пострадало животное, сможет только экспертиза, - говорит Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края. – Операция по изъятию тела тигренка усложнялась и тем, что тигрица не бросила своего детеныша, она кружила неподалеку. Специалисты, работающие на месте, постоянно слышали ее рычание».

Однозначные выводы о причине смерти молодого хищника можно будет сделать после проведения комплексной экспертизы, которая поручена специалистам Центра «Амурский тигр», ПГСХА и WWF России.

Фото предоставлено КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» Хабаровского края