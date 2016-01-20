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В Хабаровском крае увеличился размер ежемесячной выплаты ЕДВ
20 Января 2016, 16:51 | Хабаровск
С нового года в Хабаровском крае увеличился размер ежемесячной выплаты, предоставляемой государством семье в случае рождения третьего или последующего ребенка (ЕДВ). Теперь её сумма составляет 13 873 рубля, что равно величине прожиточного минимума на детей, установленной в регионе, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу губернатора и Правительства Хабаровского края.
Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, на выплату могут претендовать только те родители, у которых третий или последующий ребенок рожден (усыновлен) после 31.12.2012. При этом важным условием получения ЕДВ является среднедушевой доход семьи. По закону, в 2016 году он не может быть больше 31 703,4 рубля на одного человека. Так, на семью из пяти человек, где двое родителей и трое детей, общая сумма дохода не должна превышать 158 517 рублей в месяц (31 703,4 руб. х 5 =158 517 рублей).
«При определении права на ЕДВ учитываются все предыдущие дети, рожденные матерью, - уточнила заместитель начальника управления – начальник отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки Лариса Куликова. – К примеру, если у матери трое детей, но они рождены от разных отцов, то она будет иметь право на ЕДВ. В то же время отец сможет обратиться за ЕДВ, только если его дети рождены одной матерью. В случае соответствия этим требованиям пособие будет выплачиваться до достижения ребенком трехлетнего возраста».
В ведомстве напомнили, что для оформления выплаты гражданам следует обращаться в центры соцзащиты по месту жительства или в многофункциональные центры госуслуг. Подать заявку и все необходимые документы можно и в сети Интернет через краевой и федеральный порталы госуслуг: www.uslugi27.ru, www.gosuslugi.ru
В настоящее время получателями ЕДВ в Хабаровском крае являются свыше 8 тысяч семей. На обеспечение указанной выплаты в 2016 году планируется направить 1,69 млрд. рублей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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