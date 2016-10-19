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В Хабаровске появились юные живодерки
Такой материал появился на одном из популярных пабликов Хабаровска
Две юные жительницы ужаснули пользователей социальных сетей, выкладывая в интернет фотографии и видео со сценами зверских убийств животных. Девушки брали животных из приютов, после чего расправлялись с ними на камеру. По информации, которой обмениваются участники обсуждения кровавых фотоснимков, девушки обучаются в ТОГУ, а убийство они совершали в здании заброшенного крематория, сообщает Деловая газета «Золотой рог» со ссылкой на AmurMedia.
На место предполагаемого места убийства выехали сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.
— Сотрудники УМВД России по городу Хабаровску устанавливают правдивость информации в социальных сетях об издевательствах над животными, а также ведет проверку лиц, принимавших непосредственное участие в этих событиях. На место предполагаемого происшествия выехала группа, которая опрашивает людей. Они также осмотрят место, которое было запечатлено на фотографиях, — сообщила Юлия Прокофьева.
Предполагаемые аккаунтами убийц были найдены пользователями сети Интернет ими оказались Кристина Конопля и Алина Орлова. После того как материал начал стремительно распространятся по сети интернета, одна из девушек поспешила удались свой профиль в социальной сети "ВКонтакте".
Основным источником информации послужил группа «Типичный Владивосток» в социальной сети «Вконтакте».
"Две девушки из Хабаровска берут из приютов и добрых рук животных, а потом жестоко издеваются над ними, убивают и расчленяют. Происходящее студентки снимают на фото и видео. В сети имеются многочисленные фотографии убитых питомцев, и их мучительниц в окровавленных фартуках. Кроме того, есть переписка, в которой девушки обсуждают способы убийства несчастных животных, выбирают оружие. Собак и кошек, как известно благодаря аккаунтам самих студенток и скринам с их личных страниц, они мучали на территории заброшенного крематория (по другим сведениям, больницы) по ул.Юнгов,11", — сообщает "Типичный Хабаровск".
Также группа информирует, что девушки — выпускницы хабаровского лицея Вектор, одна из них сейчас учится на первом курсе Тихоокеанского государственного университета, вторая — в технологическом колледже. Также блогеры пишут в соцсетях, что отец одной из студенток служит в армии в звании полковника. Информация проверяется. Также знакомые одной из живодерок упоминают, что девушка выросла в неблагополучной семье: ее мать, якобы, лишили родительских прав за пьянство, и теперь она живет с бабушкой. Также сообщается, что она несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством.
Помимо фотографий со сценами убийств животных, в профилях Кристины Конопли также имеется материал, призывающий к разжиганию межнациональной ненависти.
В данный момент на сайте change.org создана петиция, призывающая призвать девушек к уголовной ответственности по статье 245 Уголовного Кодекса.
Также стало известно, что в дежурную часть города обратилась хабаровчанка за помощью. Женщина сообщила, что в адрес её дочери поступают угрозы убийства. Неизвестные предположили, что именно её ребенок участвовал в издевательствах над животными. Мать девушки составила заявление, и теперь по данному факту проводится проверка.
Девушка, обвиняемая в живодерстве, на своей странице "ВКонтакте" сообщила, что находится в шоке от происходящего. Она также сообщает, что никого не убивала, а все происходящее больше походит на чей-то злой умысел.
Иван КРЫШАН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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