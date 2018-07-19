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Умер самый богатый бизнесмен Хабаровска

19 Июля 2018, 17:46 | Хабаровск
К настоящему времени бизнес оценивается в 150 миллиардов рублей

Игорь Неклюдов умер на 71 году жизни в своем доме на «Заимке Плюснина» ночью 19 июля. По информации источников, бизнесмен страдал гипертонией. Ночью произошел гипертонический криз, на фоне которого случился обширный инфаркт. За его жизнь боролись врачи «скорой помощи», затем врачи медицины катастроф, но реанимационные мероприятия не помогли спасти жизнь этого, без сомнения, легендарного человека.

Родился Игорь Неклюдов в 1947 году. Его бизнес был связан с Хабаровским краем, где его называли соратником губернатора Виктора Ишаева. К настоящему времени бизнес Неклюдова оценивается в 150 миллиардов рублей. Он основал более 10 крупных компаний. В их числе «материнская компания» «Дальрео», которой принадлежит целый ряд объектов крупной недвижимости в Хабаровске, в том числе крупнейший в регионе туристический комплекс «Заимка Плюснина».

Также под его контролем находился телеканал «Даль-ТВ», сеть кинотеатров, фитнес-клубы «World Class», сауны «Даль У».

Одним из крупнейших проектов, реализованных в последнее время под началом Неклюдова, было строительства речного международного вокзала на «Заимке Плюснина» с целью налаживания международных связей с КНР и развитием круизного туризма на Амуре.

Олег Кульгин. Фото из соцсетей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

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Теги: дальрео  Неклюдов  бизнес 



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