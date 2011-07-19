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Грунт для Большого Уссурийского уже есть, а денег нет
Работы по укреплению российской части острова Большой Уссурийский будут завершены к 30 сентября 2011 года. К этому времени берег оденется в тяжелый скальный грунт, здесь появятся понтонные причалы, будет осуществлено благоустройство.
Тело берегоукрепительной насыпи из скального грунта уже отсыпано, но значительную часть работ еще предстоит сделать. Представитель подрядчика - ОАО «Дальстроймеханизация» - сообщил, что в ближайшие две недели будет завершен завоз и складирование в районе Осиновой Речки необходимого объема скального грунта с Корфовского карьера, затем он будет переправлен на остров. По проекту планируется поверх скального грунта положить специальную сетку и отсыпать берег мелким щебнем. В свою очередь с китайской стороны берегоукрепительные работы завершены, а берег уже забетонирован и выложен плитами. Однако исполнители работ на российской стороне заверили, что их конструкция по надежности не уступает китайской и способна выдержать как нагрузки большой воды, так и ледохода.
Как сообщает пресс-служба полпреда президента в ДФО, заместитель полпреда в ДФО Владимир ПЫСИН обратил внимание органов власти Хабаровского края на необходимость активизировать действия по осуществлению финансирования строительных работ, так как в настоящее время подрядчик получил средства всего в объеме 16,8 млн рублей, еще порядка 5 млн рублей должно поступить из бюджета края и около 108 млн рублей - из федерального бюджета. Вместе с тем, по сообщению пресс-центра правительства края, Хабаровский край выделил 22,5 млн рублей для начала работ, а вот вопрос федерального софинансирования еще только решается в Минфине и Минприроды РФ.
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