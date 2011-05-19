Дальневосточный международный экономический форум соберется в пятый раз

4-5 октября в Хабаровске пройдет V Дальневосточный международный экономический форум. Решение об этом принял губернатор Вячеслав ШПОРТ.

Целью ДМЭФ является глубокий анализ проблем и выработка рекомендаций, направленных на ускорение социально-экономического развития регионов Востока России, развития человеческого потенциала на Дальнем Востоке России, обсуждение эффективных механизмов реализации Стратегии и Государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Для оперативного руководства и координации деятельности по подготовке и проведению Форума распоряжением губернатора утвержден состав рабочей группы под его председательством. В нее вошли руководители краевых министерств и иных органов исполнительной власти региона, Законодательной думы края, мэрии Хабаровска, а также ряда территориальных органов федеральных ведомств, ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», Дальневосточной торгово-промышленной палаты.

Финансовым оператором Форума определена дирекция Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье».