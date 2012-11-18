80% жителей северных территорий Хабаровского края намерены уехать

Почти 80% жителей северных территорий Хабаровского края намерены или желают покинуть место своего нынешнего жительства. Такие данные содержатся в очередном исследовании ДальНИИ рынка, озвученном на заседании экономического совета при губернаторе Хабаровского края.

Исследуя процессы миграционного оттока населения, сотрудники института обнаружили, что к числу постоянного населения Хабаровского края, не желающего покидать свою малую родину, относится лишь 40% жителей, к категории «временного населения» - 21% граждан, высказывающих намерение уехать, к «промежуточному» или «условно-постоянному» населению отнесены почти 39% тех, кто хотел бы уехать, но не имеет для этого средств.

Поделив регион на зоны благоприятности проживания, где малоблагоприятными являются северные районы края (Николаевский, Аяно-Майский, Верхнебуреинский, Охотский, им. П. Осипенко, Тугуро-Чумиканский), относительно благоприятными - центральные районы (Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский, Амурский, Солнечный, Ванинский, Совгаванский, Ульчский районы), благоприятными – южные (Хабаровск, Хабаровский, Нанайский, им. Лазо, Вяземский и Бикинский), ученые констатировали: в северной зоне люди производят материальных ценностей больше, но живут хуже, потому всячески стремятся покинуть неблагоприятные места.

На одного жителя севера в период с 2006 по 2011 годы приходится 300 тыс. рублей среднегодового объема отгруженных товаров собственного производства, на представителя центральной части приходится 110 тыс. рублей, на южанина, включая хабаровчан, 86,7 тыс. рублей. Отдача на рубль инвестиций на севере, обладающем значительными запасами природных ресурсов, составляет 2,17 рубля, в центре – 1,75 рубля, на юге – 1,16 рубля. При этом средняя зарплата с 2006 по 2011 годы в северных районах края составила 18 тыс. 282 рубля, что несколько выше, чем в центральных землях – 16 тыс. 66 рублей, но ниже, чем на юге – 18 тыс. 534 рубля. Не стоит подробно говорить о том, что цены на все товары и услуги повышаются вместе с приближением к северным широтам, что природно-климатические условия севера требуют особых социальных услуг, которые недоступны большинству местного населения.

В таких условиях неудивительной выглядит динамика ежегодной убыли населения северных районов, где в 1995 году проживало 123,2 тыс. человек, а в 2012 году осталось 75,6 тыс. человек. При этом настрой на выезд с северов сохраняется. Данные социологических исследований показывают, что Охотский район, например, хотели бы покинуть 63,5%, а Верхнебуреинский - почти 80% оставшихся жителей. Правда, среди желающих выехать велика доля тех, кто не может осуществить задуманное из-за отсутствия необходимых средств – 73%. Среди первейших причин желания отъезда жители Охотского района отметили высокие цены и тарифы, нерегулярность связи с материком, невозможность иметь достаточные средства для решения жизненно важных задач, отсутствие работы и перспектив развития района.

Лучше выглядят данные исследований среди комсомольчан, только 13% которых заявляют о желании переезда. Не собираются покидать место нынешнего проживания и 73% жителей Ванинского района. Интересно, что среди основных причин планируемого переезда ванинцы называют (по частоте упоминания): плохие культурные условия, плохое медицинское обслуживание и лишь за ним низкие заработки, плохие жилищные условия. Тенденцией последних лет называют сотрудники увеличение числа настроенных на переезд хабаровчан. Сейчас краевой центр готовы покинуть почти 18% жителей.

Перспективы дальнейшего усиления миграционного оттока населения в крае также весьма высоки. Чтобы попытаться смоделировать поведенческие настроения подрастающего поколения, эксперты ДальНИИ рынка провели исследования среди учащихся старших классов общеобразовательных школ. Твердое желание жить и работать в относительно благополучном Хабаровске выразили 46% будущих школьных выпускников. Комсомольск намерены сделать местом своего постоянного проживания лишь 25% старших школьников. Остаться в Вяземском намерены только 12% опрошенных одиннадцатиклассников.

Александр ЗУБОВ, "Золотой Рог Хабаровск".