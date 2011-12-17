Поселок Горный Хабаровского края перешел на газ

В поселке Горном Солнечного района Хабаровского края состоялась церемония открытия газовой котельной. Объект построен в рамках Программы газификации Хабаровского края.

В октябре 2011 года в Солнечном районе было завершено строительство межпоселкового газопровода от поселка Солнечного до котельной поселка Горного протяженностью 13,2 км, газораспределительного пункта и котельной в Горном мощностью 9,15 МВт. В результате с сжиженного на природный газ переведено 800 квартир. Затраты для жителей при использовании нового вида топлива сократятся в 3 раза.

Как сообщили в пресс-центре правительства края, стоимость проекта оценивается более чем в 64 млн рублей, из которых 45 млн – средства краевого бюджета. Открывая котельную, губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ заметил, что сегодня ведутся работы над газификацией еще 26 населенных пунктов региона.

Экономический эффект от перевода на газ котельной в Горном составит для краевого бюджета 27,4 млн рублей в год. Всего в этом году в крае появится 6 модульных котельных на природном газе. Кроме Горного в октябре введена в эксплуатацию подобная котельная в селе Осиновая Речка, а в начале ноября завершатся работы на четырех котельных в Николаевском районе.