Сельский газопровод

Строительство магистрального газопровода Сахалин – Владивосток завершится уже в сентябре этого года. Однако газификация населенных пунктов, рядом с территориями которых проходит магистральная труба, пока остается довольно далекой перспективой.

О положении дел в Хабаровском крае «ЗР» рассказал заместитель генерального директора по перспективному развитию газификации и организации производства ОАО «Хабаровсккрайгаз» Александр РЫНДИН.

- Александр Вениаминович, не секрет, что строительство внутрипоселковых газопроводов требует от муниципальных образований очень серьезных финансовых затрат. Найдут ли муниципалитеты эти средства?

- Прежде всего стоит напомнить, как распределены «роли» между участниками данного проекта. ОАО «Газпром» на свои средства строит магистральный газопровод Сахалин - Владивосток, а также отводы, которые пойдут от магистрали к газораспределительным станциям (ГРС). Затем в работу включается дочернее предприятие ОАО «Газпром газораспределение». Его задача - построить межпоселковые газопроводы от ГРС до населенных пунктов. Что же касается внутрипоселкоых газопроводов, то их строительство, согласно федеральному закону №131-ФЗ, входит в обязанности муниципальных образований.

Действительно, в Хабаровском крае есть территории, которые не обладают большими бюджетами и не могут полностью профинансировать строительство газораспределительной инфраструктуры в населенных пунктах. Крупные налогообразующие предприятия сосредоточены в Хабаровске и Комсомольске, и средства на ту же газификацию выделяются здесь в достаточном количестве. В муниципальных районах главным источником дохода является налог на землю, но этих денег недостаточно, чтобы заниматься таким серьезным вопросом, как газификация.

В качестве примера приведу поселок Де-Кастри Ульчского района. Газ здесь подается пока только в 33 дома из 1400, у других и того нет. Проблема газификации актуальна сегодня для всей страны. Природным газом пользуется только 47% городского и 25% сельского населения России. Дальний Восток по этим показателям очень сильно отстает от центральной части РФ.

- В каком состоянии находится проект газификации сел и поселков края сегодня?

- Перед главами муниципалитетов поставлены четкие сроки, в которые они должны уложиться со строительством внутрипоселковых газопроводов. Эти сроки определены планом синхронизации, по которому работает ОАО «Газпром» с 2010 по 2014 гг. А предполагаемый объем инвестиций превышает 3,7 трлн рублей. Однако за эти 4 года будет газифицировано менее половины населенных пунктов Хабаровского края. Далее будет создан новый план, до 2018 года… Важно, что в плане синхронизации четко указано, в каком году, и на каком участке должны быть построены газопроводы-отводы и ГРС. При этом в самих населенных пунктах к моменту окончания строительства уже должна быть создана вся необходимая инфраструктура, позволяющая доводить газ до населения.

В связи с этим для создания региональной программы газификации на 2012-2014 годы ОАО «Хабаровсккрайгаз» направил запросы главам муниципальных районов, чтобы они обозначили свои возможности по финансированию. Из полученных ответов видно, что муниципалитеты на каждый год намечают для этой цели определенные суммы из своих бюджетов, но их недостаточно. Районы нуждаются в дополнительных источниках финансирования.

- Что может послужить такими источниками?

- Прежде всего это средства из краевого бюджета. Но просто так попросить денег, разумеется, нельзя. Согласно 131-ФЗ, если муниципалитет создаст ведомственную целевую программу газификации, то сможет получать краевые деньги. Еще один источник софинансирования - спецнадбавки к тарифам на газ для промышленных потребителей. Эти средства получает ОАО «Хабаровсккрайгаз» и может тратить только на развитие газификации. Но опять же эти деньги могут получить только те муниципалитеты, которые и сами выделяют какие-то суммы, а не полагаются лишь на инвестиции извне. В некоторые населенные пункты «Хабаровсккрайгаз» направляет и собственные средства. Кроме того, источниками софинансирования могут стать Пенсионный фонд и Министерство сельского хозяйства.

На практике, к сожалению, далеко не все муниципальные власти могут воспользоваться этими дополнительными средствами - прежде всего из-за отсутствия опыта. Для таких городов, как Хабаровск и Комсомольск, разработка целевых программ является довольно привычным делом. Во многих муниципалитетах с таким вопросом, как газификация, сталкиваются впервые. В сельской местности совсем другая жизнь, свои проблемы… Чего стоит недавнее наводнение в Солнечном районе... Как здесь можно думать о газификации?

- Какие объекты газификации, согласно плану, будут сданы в эксплуатацию уже в этом году?

- Межпоселковый газопровод от ГРС Николаевск-на-Амуре до котельной аэропорта Николаевска-на-Амуре и до с. Красное. Также пойдет газ по трубе от ГРС пос. Солнечный до пос. Горный. Будут построены межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы к селу Осиновая Речка Хабаровского района и от с. Ильинка до котельной ОАО «Дальхимфарм» Хабаровска. Кроме того, будет проведен газопровод до Хабаровского НПЗ.

- Существует также проект по строительству газосжижающих станций в Николаевске-на-Амуре, которые позволили бы довести газопровод до города, а по северным районам края развозить сжиженный газ автотранспортом.

- Насколько мне известно, возможность такого строительства изучается специалистами. Еще никто ничего не строит. Чтобы создать газосжижающие станции, требуются очень значительные финансовые вложения. Краевой бюджет их выделить, наверное, не сможет, поэтому надежда только на инвестиции «Газпрома». В то же время к данному проекту отношусь с долей осторожности. Хабаровский край не настолько развит экономически, чтобы принять в свое ведение такой объект. А чтобы развозить сжиженный газ в населенные пункты, нужны хорошие дороги: газ - груз опасный. Но о качественных дорогах на севере края говорить сегодня, мягко говоря, не приходится. Кроме того, в России сжиженный природный газ пока широко не используется. И идея о том, что начать нужно с Дальнего Востока, вызывает у меня определенные сомнения.