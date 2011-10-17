В Хабаровске ученые обсудят влияние климата на морские биоресурсы

На встречу в дальневосточной столице собрались около 400 ученых из 15 стран мира.

Двадцатая ежегодная конференция Северотихоокеанской организации по морским наукам (PICES, North Pacific Marine Science Organization), участники которой обсудят вопросы развития и координации морских научных исследований в северной части Тихого океана, открылась в понедельник в Хабаровске, сообщает пресс-центр регионального правительства. На встречу в дальневосточной столице собрались около 400 ученых из 15 стран мира.

Целью международной организации, созданной правительствами государств северной части Тихого океана, является развитие и координация морских научных исследований в пределах региона действия Конвенции PICES , а также содействие в сборе и обмене научной информацией.

«Проблема рационального использования и сохранения водных биоресурсов имеет особую актуальность для Хабаровского края. Поэтому вопросы, которые обсуждаются в рамках ежегодных встреч ПИКЕС, в частности, влияние региональных и глобальных изменений климата на водные экосистемы и на биоресурсы, имеют важное практическое значение», – подчеркнул, открывая конференцию, Вячеслав Шпорт.

В ПИКЕС, наряду с Россией, входят Канада, США, Япония, КНР и Республика Корея. Ученые этих стран представят свое видение изменений морских экосистем северной части Тихого океана. Поскольку эволюционные процессы затрагивают весь мировой океан, на конференцию прибыли представители науки и других стран, в том числе государств Европы, Центральной Америки и Африки.

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов отметил, что рыболовство в России строится на научной основе, и нынешняя тема конференции крайне важна не только для ученых, но и для органов власти.

«У нас имеют обыкновение иногда переоценивать воздействие промысла на запасы. В то же время, если посмотреть с научной точки зрения, изменения на один градус среднегодовой температуры в океане может сказаться на запасах биоресурсов на порядок больше, чем вся промысловая активность человека. Поэтому нам важно знать о происходящих процессах в глобальном масштабе. Учитывая рекомендации ПИКЕС, мы формируем политику управления промыслом, особенно это важно в отношении далеко мигрирующих типов рыб, в том числе лососевых. А лосось для Дальнего Востока – один из ключевых объектов», – сказал представитель Росрыболовства.

Научный форум продлится в Хабаровске до 23 октября. За это время представители науки проведут более 50 рабочих встреч. Завершит конференцию ПИКЕС-2011 заседание Управляющего Совета, в рамках которого планируется утвердить программу деятельности организации на следующий год.