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Бризом тянет от отходов

17 Августа 2011, 15:14 | Хабаровск

Сегодня в Хабаровске работает 6 основных предприятий по переработке и утилизации, которые специализируются на разных видах отходов.

С начала нынешнего года «Востокметаллургремонт» переработал около 2 тонн аккумуляторов и утилизировал полтонны электролита. Компания «Дальпродукт» приняла 66,7 тонны аккумуляторов и утилизировала более 10 тонн электролита. Предприятие «ПромУпак» собирает полиэтиленовую пленку. Из 60 тонн этого материала в 2011 году были изготовлены полиэтиленовые пакеты и мешки для мусора.

В 2005 году при содействии городского экологического фонда для предприятия «Лорен» была приобретена новая технологическая линия австрийского производства стоимостью около 21 млн рублей. Это оборудование позволяет перерабатывать пластиковую тару в гранулы, из которых изготавливаются товары народного потребления более 80 наименований. С начала нынешнего года здесь переработано 350 тонн отходов.

ООО «Бриз» в 2006 году было включено в программу по улучшению экологического состояния города Хабаровска на период 2006-2010 гг. Это предприятие специализируется на переработке изношенных автомобильных шин и резинотехнических отходов. Производство начало развиваться на оборудовании, арендованном у мэрии. Ежегодно здесь перерабатывается около 500 тонн резинотехнических отходов с выпуском резиновой крошки, которая служит добавкой для асфальтобетона, получения мастик, изготовления кровли. Бумагу и картон собирает предприятие «АМУР СТИМУЛ». На арендованном у мэрии современном гидравлическом прессе компания смогла переработать 3 300 тонн макулатуры. Полученный материал реализуется перерабатывающим предприятиям. Чтобы облегчить переработчикам задачу по сбору отходов, в Хабаровске создана сеть специализированных приемных пунктов.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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