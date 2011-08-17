Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бризом тянет от отходов
Сегодня в Хабаровске работает 6 основных предприятий по переработке и утилизации, которые специализируются на разных видах отходов.
С начала нынешнего года «Востокметаллургремонт» переработал около 2 тонн аккумуляторов и утилизировал полтонны электролита. Компания «Дальпродукт» приняла 66,7 тонны аккумуляторов и утилизировала более 10 тонн электролита. Предприятие «ПромУпак» собирает полиэтиленовую пленку. Из 60 тонн этого материала в 2011 году были изготовлены полиэтиленовые пакеты и мешки для мусора.
В 2005 году при содействии городского экологического фонда для предприятия «Лорен» была приобретена новая технологическая линия австрийского производства стоимостью около 21 млн рублей. Это оборудование позволяет перерабатывать пластиковую тару в гранулы, из которых изготавливаются товары народного потребления более 80 наименований. С начала нынешнего года здесь переработано 350 тонн отходов.
ООО «Бриз» в 2006 году было включено в программу по улучшению экологического состояния города Хабаровска на период 2006-2010 гг. Это предприятие специализируется на переработке изношенных автомобильных шин и резинотехнических отходов. Производство начало развиваться на оборудовании, арендованном у мэрии. Ежегодно здесь перерабатывается около 500 тонн резинотехнических отходов с выпуском резиновой крошки, которая служит добавкой для асфальтобетона, получения мастик, изготовления кровли. Бумагу и картон собирает предприятие «АМУР СТИМУЛ». На арендованном у мэрии современном гидравлическом прессе компания смогла переработать 3 300 тонн макулатуры. Полученный материал реализуется перерабатывающим предприятиям. Чтобы облегчить переработчикам задачу по сбору отходов, в Хабаровске создана сеть специализированных приемных пунктов.
Новости тематики
- Умер самый богатый бизнесмен Хабаровска
- Депутаты гордумы Хабаровска хотят регламентировать вес умершего, которого собираются кремировать
- По 3 млн рублей будет выплачено семьям разбившихся в Хабаровске вертолетчиков
- В Хабаровском аэропорту задержали львицу Киру без "паспорта"
- В Хабаровске начался процесс по уголовному делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
- Полеты пассажирских L-410 приостановлены в Хабаровском крае до выяснения причин авиакатастрофы
- Хабаровский край получил "Золотой знак" на международном фестивале "Зодчество"
- В Хабаровске спасены от усыпления 50 бродячих собак
- Для Тихоокеанского флота заложат новый корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"
- В Хабаровске сотрудница банка осуждена на два с половиной года за кражу 3,8 млн рублей
Новости раздела
- На карте Хабаровского края появилось село Дальневосточное
- Дрифт под маркой ННК
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- Умер самый богатый бизнесмен Хабаровска
- 300 кг плова впервые приготовили в Хабаровске на фестивале "Кухни народов мира"
- Обманутые дольщики Хабаровска записали видеообращение к Путину
- Новое поселение в Хабаровском крае получит название Дальневосточное
- Самолету "Сухой Суперджет 100" выберут имя героя-дальневосточника
- Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век
- В свой юбилей Хабаровск будет петь и плясать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- На карте Хабаровского края появилось село Дальневосточное